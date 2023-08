Dopo l'incidente chiama il fratello, poi si accascia e muore

Prima lo schianto in auto, poi la telefonata al fratello, e infine il tragico epilogo. Una ragazza di 25 anni, Chiara Mazza, originaria di Manduria, in provincia di Taranto, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto venerdì 4 agosto, sulla strada per San Pietro in Bevagna, in contrada Campanella. La Panda su cui la giovane viaggiava insieme ai genitori si è scontrata con una Jeep guidata da una 22enne: dopo l'impatto la ragazza ha telefonato al fratello, ma la chiamata è durata pochi istanti. La 25enne si è accasciata al suolo e ha perso i sensi: nonostante l'intervento dei soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, Chiara stava tornando a casa sull'auto di famiglia, alla guida vi era il padre. La dinamica è ancora da accertare ma sembra la ragazza di 22 anni alla guida della Jeep abbia invaso la corsia non rispettando il segnale di stop. Dopo l'impatto la 25enne è scesa dall'auto e ha chiamato il fratello medico per avvisarlo di quanto era appena accaduto, ma nel giro di pochi attimi è crollata al suolo, senza più riprendersi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili urbani di Manduria, guidati dal comandante Umberto Manelli, al lavoro per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica. Il medico Francesco Ricci si occuperà invece di indagare sulle cause del decesso della giovane. I genitori della vittima sono stati trasportati presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto e non sono in pericolo di vita. La 22enne alla guida della Jeep non è in gravi condizioni. Sui social familiari e amici stanno pubblicando decine di messaggi di cordoglio per la giovane vittima, l'ennesima, a perdere la vita sulla strada.

Continua a leggere su Today.it...