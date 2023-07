Chiara Rossetti: chi era la scout di 16 anni uccisa dal tronco d'albero che si è abbattuto sulla tenda

La tragica fine di Chiara Rossetti ha scosso tutta l'Italia. La ragazza, 16 anni di Como, era al campo estivo insieme al suo gruppo scout del reparto Como 3, in località Palù, a Corteno Golgi, in Val Camonica. Era in tenda (montata su una struttura rialzata in legno, come si vede nelle foto scattate dai soccorritori) con le amiche, quando prima dell'alba di martedì 25 luglio si è scatenato un temporale violentissimo. Un albero è caduto proprio su di loro. Non ha avuto scampo: la giovane è stata colpita in pieno ed è morta schiacciata, mentre le amiche se la sono cavata praticamente senza neanche un graffio.

Chiara Rossetti era una studentessa del centro di formazione professionale di Monte Olimpino. Frequentava il corso di cucina e sognava di diventare uno chef. Quando ieri la notizia del dramma ha iniziato a circolare a scuola fin dalla mattina, scrive QuiComo, fino all'ultimo compagni e docenti hanno sperato si trattasse di un errore. Poi è arrivata la drammatica conferma,

Giorgia Meloni ha speso parole di cordoglio menzionando la necessità di interventi di cura del territorio: "La messa in sicurezza del territorio richiede molte risorse, non porta consenso immediato, ma deve essere una priorità che questo governo ha ben presente". "Partecipo con grande commozione al dolore della famiglia e a quello di tutti i ragazzi ed educatori del gruppo scout Como Terzo per la tragica morte della giovane Chiara durante il campo estivo a Corteno Golgi", ha dichiarato il vescovo di Como Oscar Cantoni.

In tanti la ricordano oggi per il suo modo di essere, la sua dolcezza, il suo sorriso e l'altruismo. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per verificare eventuali responsabilità, anche se il sindaco ha precisato che non c'era alcuna allerta né rossa né arancione.

