Chiara Santoli, chi era la giovane veterinaria morta schiacciata da una mucca

Si chiamava Chiara Santoli, la giovane veterinaria di Rovereto, in provincia di Trento, che ha perso la vita ieri mentre stava visitando una mucca. Una tragica fatalità l'ha strappata all'affetto dei suoi cari a soli 25 anni. L'incidente sul lavoro è avvenuto in un allevamento di bovini a Sommacampagna, nel Veronese. Verso le 10, mentre stava effettuando una visita nella stalla di un'agrigelateria, la ragazza è caduta a terra - probabilmente a causa di un movimento improvviso dell'animale - rimanendo schiacciata contro una ringhiera dal pesante corpo del bovino. Insieme a Chiara era presente anche un altro veterinario che da tempo la seguiva.

La ricostruzione dei fatti

I due medici, riferisce VeronaSera, dovevano eseguire alcuni controlli di routine che spesso vengono eseguiti sugli animali da reddito, quando si è verificata l'inaspettata tragedia. In quel momento infatti la mucca non sarebbe stata soggetta ad alcuna pratica che potesse infastidirla e non risultava essere malata o avere dolore. Poco prima delle ore 10 però avrebbe compiuto un movimento repentino con la testa che ha colto di sorpresa la 25enne, la quale è stata spinta contro tra la ringhiera e il box della stalla. Un gesto inaspettato quello compiuto dall'animale (che non avrebbe neanche scalciato), dal peso imponente e dalla grande forza.

Dopo il violento colpo subito all'addome, la ragazza è crollata a terra ed è stata soccorsa dai presenti che hanno chiamato il 118. Il dottor Buniotto ha cercato di rianimare la 25enne riuscendo nel proprio interno, ma le lesioni da lei subite si sono rivelate troppo gravi rendendo così vano anche l'intervento dei sanitari.

Chi era Chiara Santoli

Originaria di Rovereto, Chiara Santoli si era laureata alla Facoltà di medicina e veterinaria dell'Università di Padova. Dopo un tirocinio in buriatria, aveva intrapreso il proprio percorso professionale, iniziando a praticare dopo l'iscrizione all'Albo dei Veterinari della provincia di Trento avvenuta il 15 marzo. Da una decina di mesi nel suo lavoro era affiancata da un medico veterinario dell'Ulss specializzato in Sanità animale degli allevamenti e produzione zootecniche.

"La notizia della morte sul lavoro di Chiara è scioccante dichiara in una nota l'Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi). "La tragedia sconvolge e addolora profondamente la comunità veterinaria. L'Anmvi "esprime cordoglio e vicinanza ai familiari. Auspica inoltre un rapido accertamento delle circostanze di questa disgrazia, con incredulità e sofferenza per la perdita della giovane Collega".

Zaia: "Una vicenda straziante"

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia: "Un tragico incidente, una fatalità rarissima, ha tolto la vita a una ragazza che amava gli animali, proprio a causa di un animale. È una vicenda straziante - ha detto il governatore -, per la quale rivolgo il mio profondo cordoglio alla famiglia, a tutti coloro che le volevano bene e alla categoria dei veterinari".

"Chiara aveva scelto di stare dalla parte degli animali" ha aggiunto Zaia, "di occuparsi della loro salute e stava facendo il tirocinio con un veterinario esperto, seguendo le regole e il suo istinto amorevole. Una tragica evenienza l'ha strappata al suo sogno e ai suoi cari".