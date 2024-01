Operaio travolto da un treno, l'ipotesi: "Era sui binari prima dell'ok ai lavori"

Tragedia nella notte tra il 29 e il 30 gennaio alla stazione di Chiari, nel Bresciano. Un operaio 51enne di origini portoghesi, Rolando Joao Lima Martins, è stato ucciso da un treno, l'Italo Napoli-Bergamo, mentre lavorava in un cantiere aperto per la manutenzione sulla linea Milano-Brescia.

Vano il pronto intervento di due auto mediche e di un'ambulanza di Rovato Soccorso, per il 51enne non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Asst Franciacorta, gli agenti della polizia ferroviaria, i vigili del fuoco di Brescia e i carabinieri di Chiari, che indagano sull'accaduto.

Fonti Fs: "Attraversamento indebito"

L'uomo stava lavorando ad un traliccio dell'alta tensione della società Terna collocato nei pressi della ferrovia. "L'operaio coinvolto operava per conto della ditta Rebaioli, società appaltatrice incaricata di svolgere lavori di tesatura conduttori su una linea della rete elettrica nazionale in costruzione", fa sapere in una nota Terna, che aggiunge: "L’evento è avvenuto prima dell’orario stabilito di avvio delle attività pianificate con fermo dei treni".

In seguito alla nota della società, sono in corso "verifiche e accertamenti per capire se Joao Rolando Lima Martins fosse sui binari prima dell'ok all'avvio dei lavori", riporta LaPresse citando fonti investigative. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo.

Fonti Fs citate dall'Ansa hanno dichiarato: "Dai primi accertamenti si configura come indebito attraversamento dei binari, ma le verifiche sono in corso". Le stesse fonti confermano che "l'investimento è avvenuto intorno alla mezzanotte, la persona coinvolta è un operaio che doveva svolgere un lavoro per conto di Terna. Il convoglio investitore è un treno Italo diretto a Bergamo".