Chico Forti in Italia dopo 25 anni: le accuse, l'ergastolo e l'annuncio di Giorgia Meloni

Un Falcon 2000 della nostra Aeronautica è decollato da Miami per riportare in Italia Chico Forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione. Atterrerà in tarda mattinata nell'aeroporto militare di Pratica di Mare poi Forti sarà portato nel carcere di Verona. Ora continuerà a scontare la sua pena in Italia ma potrà accedere ai benefici previsti dalla nostra legge.

Chico Forti in Italia

Chico Forti stava scontando negli Stati Uniti una condanna all'ergastolo per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998. L'autorizzazione al trasferimento in Italia era stata annunciata dalla premier Giorgia Meloni durante la sua visita a Washington il primo marzo scorso.

L'ex produttore televisivo e campione di windsurf ha passato 24 anni in cella negli Stati Uniti: secondo le accuse avrebbe ucciso Dale Pike, un australiano partito da Ibiza per andare a Miami, incontrare Forti e parlare di affari. Tuttavia sul caso sono emersi fin da subito dubbi e speculazioni. Lo zio, Gianni Forti, è stato 50 volte negli Stati Uniti per perorare la causa di suo nipote e chiedere la revisione del processo, denunciando diverse presunte falle nelle indagini statunitensi che hanno portato alla condanna.

Ora per Chico Forti si aprono scenari fino ad ora esclusi dagli Usa: la libertà vigilata o i domiciliari, fino all'ipotesi della piena libertà se ricorreranno certe condizioni come la buona condotta, secondo quanto prospettato da Alexandro Maria Tirelli, avvocato penalista e consulente della famiglia Forti.

La vicenda è molto intricata e la ricostruzione dell'omicidio per cui è stato condannato è per certi versi ancora poco chiara. Come stanno le cose? Senza la pretesa di essere esaustivi, abbiamo cercato qui di fare chiarezza.