Chiede un incontro alla fidanzata dell'ex e la sfregia: finisce ai domiciliari ed evade

Aveva chiesto un "incontro chiarificatore" alla fidanzata del suo ex. Ma l'appuntamento è stata l'occasione per aggredirla con un taglierino e sfregiarle il volto e le gambe. Per l'aggressione avvenuta lo scorso 16 luglio a Vimodrone, nel parcheggio della fermata della linea verde della metropolitana milanese, Miryam Viglianisi era stata sottoposta a regime di custodia cautelare. Ma la 22enne ora rischia la misura, dopo che tre giorni fa è evasa dai domiciliari. Lo scorso 12 novembre è stata sorpresa fuori da casa, nel milanese, e nuovamente arrestata. Ancora è incerto dove la ragazza stesse andando.

L'accusa ipotizzata è quella di stalking. Reato dovuto per gli inquirenti "all’incapacità di accettare la fine della sua precedente relazione sentimentale" con il ragazzo dal quale la 22enne ha avuto un figlio. Le indagini sono coordinate dal pm di Monza, Salvatore Bellomo, e i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni stanno ora ricostruendo i suoi spostamenti.

Era il 16 luglio scorso quando la nuova fidanzata dell'ex compagno di Viglianisi ha accettato di incontrare la 22enne per un confronto. Agli inquirenti la giovane aggredita aveva raccontato di voler appianare con la donna quelli che credeva piccoli attriti, legati anche al fatto che Viglianisi avesse un figlio con il suo ex.

Quando la ragazza è arrivata all'appuntamento però, fuori dalla fermata della metropolitana, è stata colpita con un violento schiaffo al volto, poi con una bottiglia sulla testa. Quando era a terra la 22enne, sempre secondo il suo racconto, ha impugnato un taglierino e le ha sfregiato il volto e le gambe. I passanti sono intervenuti per fermare l'aggressione e la 22 enne e alcuni suoi amici sono scappati. Soccorsa, la giovane è stata portata in ospedale e medicata, ma quelle ferite rischiano di lasciarle cicatrici permanente.

A seguito delle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Monza, Viglianisi è stata arrestata in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, siglata dal Gip del Tribunale brianzolo. Qualche giorno e ha violato la misura, è partita la segnalazione ed è arrivato il braccialetto elettronico. Domenica scorsa però la 22enne lo ha fatto ancora, e non è chiaro dove fosse diretta quando è stata intercettata e riarrestata per evasione. Le indagini sono coordinate dal pm di Monza Salvatore Bellomo e i carabinieri stanno ora ricostruendo i suoi spostamenti per capire dove stesse andando. L'autorità giudiziaria ora deciderà se per lei debba scattare la custodia cautelare in carcere essendo la seconda volta che non rispetta le restrizioni prescritte.