Shock in chiesa: accoltella un uomo al collo, distrugge un quadro "blasfemo" e scappa

Lo ha colpito al collo con un coltello e poi è scappato. Uno sconosciuto ha aggredito l'artista Andrea Saltini all'interno della chiesa di Sant'Ignazio di Carpi, in provincia di Modena, dove è in corso la mostra "Gratia Plena", proprio di Saltini, al centro di accese polemiche mosse da alcuni gruppi ultra cattolici poiché ritenuta blasfema. È successo stamattina, giovedì 28 marzo, intorno alle 10. Con il volto coperto da una mascherina, un uomo è entrato in chiesa e ha iniziato a visitare l'esposizione. Poi la follia: ha danneggiato una delle opere al centro delle polemiche con un coltello, imbrattandola anche con della vernice spruzzata con una bomboletta spray. Si tratta del quadro denominato "Inri (San Longino)".

Secondo le prime ricostruzioni, l'artista - presente in chiesa insieme al personale addetto alle visite - avrebbe tentato di fermare l'aggressore che poi lo avrebbe ferito con una coltellata al collo. Andrea Saltini, trasportato in ambulanza all'ospedale a Carpi per essere medicato, non sarebbe in gravi condizioni: ha riportato una ferita al collo, inferta fortunatamente in maniera superficiale. Era comprensibilmente molto scosso per l'accaduto.

Subito dopo l'uomo si è dato alla fuga, lasciando in chiesa, probabilmente, anche una parrucca. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della Digos, i carabinieri e la polizia scientifica. La chiesa di Sant'Ignazio è stata immediatamente chiusa al pubblico e la polizia ha avviato le prime indagini.

"È stato il gesto di un folle - ha detto Alberto Bellelli, sindaco di Carpi -. La mia vicinanza ad Andrea Saltini. Buon lavoro alle forze dell'ordine che ci auguriamo possano assicurare il prima possibile questo folle alla giustizia, io vorrei la condanna unanime da parte di tutti di ciò che è accaduto e un senso di responsabilità per abbassare i toni".

Il quadro "Inri (San Longino)" in mostra in chiesa a Carpi

Questa la descrizione del quadro "Inri (San Longino)" sul sito della diocesi di Carpi, nella parte dedicata alla mostra "Gratia plena" di Andrea Saltini: