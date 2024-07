Chiude un'anziana in cantina, le ruba tutto e va a fare acquisti e prelievi: il video

Ha chiuso una signora anziana in cantina dopo un raggiro, le ha rubato il portafogli con all'interno il bancomat ed è andato a fare acquisti e prelievi in giro per la città. Nella mattinata di mercoledì 17 luglio, i carabinieri della stazione di Torino Pozzo Strada, coadiuvati dai colleghi di Orbassano, hanno arrestato un italiano di 37 anni residente a Orbassano perché gravemente indiziato di violazione di domicilio, rapina e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Nella perquisizione domiciliare contestuale alla notifica del provvedimento sono stati trovati gli indumenti utilizzati durante il colpo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, lo scorso 28 maggio l'uomo, raggiunto uno stabile della periferia sud di Torino, ha citofonato a un'anziana di 83 anni che in quel momento si trovava nel suo appartamento e, fingendosi un operaio incaricato di eseguire dei lavori condominiali, le ha chiesto in prestito una scala. La vittima, ignara del raggiro, lo ha fatto entrare nel suo appartamento e, dopo avergli consegnato la scala, lo ha accompagnato nel seminterrato.

Una volta entrati nella cantina, con un movimento repentino l'uomo ha chiuso l'anziana dentro tornando nell'appartamento, la cui porta invece era stata lasciata aperta. Così ha portato via un portafogli con il bancomat e il relativo codice pin, 40 euro in contanti e un cellulare. Solo qualche ora dopo la donna è stata liberata da un condomino, allarmato dalle urla di aiuto che provenivano dalle cantine. Nel frattempo, il 37enne ha usato il bancomat per fare spese all'interno di alcuni esercizi commerciali del centro di Torino, come appurato dai carabinieri anche con la raccolta di informazioni e la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza dei negozi stessi.

Ha anche effettuato dei prelievi in alcuni sportelli bancomat della città. Addirittura, dopo aver comprato un capo di abbigliamento in un negozio, in un caso è tornato il giorno dopo per effettuare il cambio merce.