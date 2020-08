Resta chiuso fuori e chiama i pompieri ma è troppo "nervoso": cosa gli trovano in casa

"Aiuto, sono rimasto chiuso fuori casa", ha detto al telefono con i vigili del fuoco. Peccato che, nell'abitazione, avesse qualcosa da nascondere. E così si è mostrato eccessivamente agitato davanti ai pompieri, che si sono insospettiti e hanno avvertito i carabinieri. Ed infatti l'uomo coltivava marijuana in casa, in camera da letto: ben venticinque piante da un metro e mezzo di altezza ciascuna.

E' successo a Mede, in provincia di Pavia, sabato sera. Tutto è iniziato quando l'uomo, un 55enne, si è reso conto di essere rimasto chiuso fuori dalla propria abitazione, rientrando. Così ha telefonato ai vigili del fuoco per chiedere aiuto. I pompieri lo hanno assistito e gli hanno aperto un varco, ma poi hanno notato che il 55enne iniziava ad agitarsi parecchio e a compiere strani movimenti, preoccupandosi che la squadra di vigili del fuoco non vedesse all'interno dell'appartamento.

Ecco perché i pompieri hanno deciso di avvertire i carabinieri che sono arrivati sul posto e hanno iniziato a perquisire l'alloggio, trovando le piante all'interno di una delle camere da letto, allestita per la coltivazione. La quantità di marijuana trovata è molto superiore a quella consentita per il consumo personale e quindi le piante sono state sequestrate.

L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.