Il Teatro Zelig rischia di chiudere per sempre

Viale Monza 140 è, per molti milanesi, sinonimo di cabaret. Merito della presenza, a quell'indirizzo a ridosso della Martesana, nella 'Parigi milanese' ovvero il quartiere di Gorla, del Teatro Zelig, una fucina di talenti comici che ha dato il nome a un fortunato spettacolo televisivo, inizialmente trasmesso proprio in viale Monza.

Ora il teatro rischia la chiusura. Ne hanno dato notizia Gino e Michele, spiegando che il locale (aperto nel 1986) è già sotto procedura di liquidazione giudiziale. Procedura che interessa il gruppo Sg, la holding di Smemoranda, all'interno del quale c'è anche la società Zmc, che controlla effettivamente il teatro. E se il marchio Zeling è stato ceduto a dicembre 2022 a Rti (per 6 milioni di euro), ciò non è accaduto per il locale, che verrà comunque gestito per circa sei mesi dalla nuova società (LezGo Studio) a cui è stato affittato il ramo d'azienda. Al timone di Zelig ancora Gino, Michele e il loro sodale Giancarlo Bozzo. Ma, appunto, non per molto.

I tre gestori hanno lanciato un appello, sperando di riuscire a ottenere "entrate straordinarie". Potrebbe essere un privato oppure addirittura il Comune di Milano. Certo è che la sostenibilità economica, per una sala da 150 posti con un cartellone prestigioso, è durissima in prospettiva. Resta ora da vedere se qualcuno risponderà all'appello.