Perché l'uomo che ha investito e ucciso un ragazzino di 13 anni resta libero

L'operaio di 39 anni che il 31 luglio scorso avrebbe investito, secondo le accuse, il 13enne Chris Obeng Abom a San Vito di Negrar, nel Veronese, non poteva essere arrestato "perché non c'era flagranza di reato". Lo ha chiarito il sostituto procuratore di Verona, Bruno Bruni. "Se si fosse proceduto all'arresto sarebbe stato illegale. Al massimo si poteva valutare il fermo di polizia giudiziaria. Ma, al 99%, anche questo non sarebbe stato convalidato", ha spiegato il sostituto procuratore di Verona. L'automobilista ritenuto responsabile del fatto, che ha piccoli precedenti fra cui spaccio di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza, è stato denunciato in stato di libertà. "I carabinieri hanno valutato che non vi fosse pericolo di fuga. Certo, si era allontanato dal luogo dell’incidente, ma era tornato a casa, non era scappato", spiega ancora il procuratore.

Le forze dell'ordine sono arrivate a lui grazie alle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il 39enne mentre si recava al lavoro, in un cantiere edile della Valpolicella, alla guida dell'auto con mezzo parabrezza sfondato e altri danni al cofano. Una volta raggiunto, l'operaio ha ammesso di essere stato alla guida dell'automobile - intestata alla madre -, ma non di aver investito una persona. Avrebbe detto ai militari di non essersi accorto di nulla. La patente gli è stata ritirata, il veicolo posto sotto sequestro ed è stato denunciato per omicidio stradale, fuga dopo incidente e omissione di soccorso.

Per Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, "è una vergogna" che il pirata della strada sia "a piede libero, mentre mentre alcuni dei poliziotti di Verona accusati di maltrattamenti ancora da accertare rimangono agli arresti". Secondo Tosi la giustizia italiana "ha delle falle evidenti, per colpa dell'orientamento politicizzato di taluni (pochi) magistrati". L'omicidio stradale "è un reato grave", ha ricordato Tosi, secondo il quale "non ci sono dubbi sulla colpevolezza del soggetto. Ed è un reato gravissimo anche l'omissione di soccorso: è stato dimostrato che se Chris fosse stato aiutato, si sarebbe salvato. Il pirata della strada non è credibile quando afferma di non essersi accorto di averlo investito", ha concluso il deputato di Forza Italia.

L'incidente a San Vito di Negrar: "Chris Obeng Abom poteva essere salvato"

Chris Obeng Abom è stato investito da un'auto pirata nella tarda serata di lunedì 31 luglio, mentre camminava sul ciglio della strada provinciale per tornare a casa dopo una serata passata con gli amici, a San Vito di Negrar, nel cuore della Valpolicella, in provincia di Verona. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso: il ragazzo è stato trasportato in ospedale, ma martedì mattina è morto a causa delle gravi conseguenze dell'incidente. Obeng avrebbe compiuto 14 anni a settembre.

Il ragazzino "poteva essere salvato se fosse stato soccorso subito dopo l'incidente", hanno detto i medici della terapia intensiva e d'emergenza dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona, che avevano soccorso la giovane vittima. Secondo i sanitari, le lesioni riportate dal giovane non sarebbero da sole "compatibili con il decesso", causato invece da "arresto cardiaco per ipossia da schiacciamento". In sostanza, prima di essere notato da un passante, il 13enne è rimasto a terra per un periodo di tempo che potrebbe essere risultato fatale.

Chris Obeng era tesserato alla Figc e giocava in una delle squadre giovanili del Negrar, che con la formazione maggiore partecipa al campionato di terza categoria. I genitori del giovane - il padre è operaio in un'azienda metalmeccanica - sono in Italia da una ventina d'anni, e qui sono nati anche gli altri due loro figli, un maschio e una femmina. "Mio figlio era buono, era buono. Non doveva morire in quel modo. Lasciato a terra come un cane", ha raccontato la mamma del ragazzino.

