14enne ucciso da un'auto, trovato il pirata: "Se soccorso subito poteva vivere"

Chris Obeng è morto la notte scorsa ucciso da un'auto pirata in Valpolicella, nel veronese. Oggi, martedì 1 agosto 2023, l'autore dell'investimento è stato identificato e fermato dai carabinieri. L'incidente è avvenuto intorno alle 23.30 di ieri sera a San Vito, frazione di Negrar, in provincia di Verona. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso: il ragazzo è stato trasportato in ospedale ma questa mattina è morto, a causa delle gravi conseguenze dell'incidente. Obeng avrebbe compiuto 14 anni a settembre.

Trovato il pirata della strada che avrebbe ucciso Chris Obeng in Valpolicella

I carabinieri hanno individuato chi ha investito e ucciso il tredicenne. Si tratta di un uomo di trentanove anni del posto, operaio, con piccoli precedenti fra cui spaccio di stupefacenti e guida in stato di ebrezza. Il sistema di videosorveglianza comunale e i detriti dell'auto trovati sull'asfalto hanno permesso di ricostruire l'identità dell'uomo.

Grazie a un frammento del fanale e a parte dello specchietto retrovisore, infatti, è stato possibile individuare il modello del veicolo coinvolto e ricercarlo sulle diverse telecamere del sistema di lettura targhe. Dopo aver esaminato le immagini, i carabinieri hanno individuato il mezzo, intestato a una donna di 64 anni, ma in uso al figlio, che oggi lo aveva nuovamente usato per andare al lavoro in un cantiere edile della Valpolicella.

Raggiunto dai carabinieri, l'operaio ha ammesso di essere stato lui alla guida ma non di aver investito una persona. Il veicolo, ritrovato nei pressi del cantiere, è stato sequestrato dai Carabinieri di Negrar di Valpolicella e presenta inequivocabili danni nella parte anteriore destra, compatibili con i frammenti rinvenuti sul terreno, e sul parabrezza, sul quale sono evidenti i tipici segni dell'investimento di un pedone.

"Poteva essere salvato"

Chris Obeng Abom, il ragazzino 14enne investito e ucciso da un'auto pirata "poteva essere salvato se fosse stato soccorso" subito dopo l'incidente. Lo affermano i medici della terapia intensiva e d'emergenza dell'Azienda Ospedaliera universitaria di Verona, che la notte scorsa avevano soccorso la giovane vittima.

Secondo i sanitari le lesioni riportate dal giovane non sarebbero da sole "compatibili con il decesso", causato invece da "arresto cardiaco per ipossia da schiacciamento". In sostanza, prima di essere notato da un passante, il 14enne è rimasto a terra per un periodo di tempo che potrebbe essere risultato fatale.

Chi era Chris Obeng

Chris Obeng avrebbe compiuto 14 anni a settembre: era tesserato alla Figc e giocava in una delle squadre giovanili del Negrar, che con la formazione maggiore partecipa al campionato di terza categoria. I genitori del giovane - il padre è operaio in un'azienda metalmeccanica - sono in Italia da una ventina d'anni, e qui sono nati anche gli altri due loro figli, un maschio e una femmina.

"Se l'investitore si fosse fermato e avesse chiamato i soccorsi forse l'epilogo per questo ragazzo sarebbe stato diverso e magari oggi non saremmo qui a piangere l'ennesima giovane vita stroncata su una strada" commenta il governatore del Veneto Luca Zaia. "Quanto accaduto è inaccettabile''.

Articolo in aggiornamento

