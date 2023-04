Passa a salutare la fidanzata dopo il lavoro, poi lo schianto mortale sotto casa

È morto a poco più di duecento metri da casa: aveva appena finito il suo turno di lavoro e si era fermato a salutare la fidanzata. Poi è risalito in sella alla sua moto Ducati Monster e, tempo pochi attimi, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada e si è schiantato contro un albero, per cause ancora in corso di accertamento: non c'è stato niente da fare, il giovane è morto sul colpo. Questo il triste destino di Christian Alessandro Locatelli, 21enne di Levate, in provincia di Bergamo: proprio a Levate si è consumata la tragedia, lunedì pomeriggio lungo viale Italia poco dopo le 17.30.

Sul posto è intervenuta per i rilievi la polstrada di Treviglio. Gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente sono ancora in corso. Nel frattempo la magistratura ha già dato il via libera alla sepoltura. La salma è stata ricomposta negli spazi di fronte alla chiesa parrocchiale di Levate, il paese dove il giovane abitava con la famiglia. Il funerale sarà invece celebrato a Curno, suo paese d'origine, mercoledì pomeriggio alle 15.

Christian Alessandro Locatelli si era diplomato all'Itis Paleocapa di Bergamo: si era iscritto all'università alla facoltà di ingegneria, ma aveva interrotto gli studi durante la pandemia. Ora lavorava come operaio in un'azienda di Pontirolo Nuovo. Lunedì aveva appena finito il suo turno di lavoro.

Alcuni passanti hanno dato l'allarme. Tra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente anche lo zio, che gestisce un'officina poco distante: è stato lui ad allertare i genitori. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.