Ricoverato per dolori addominali e dimesso: Christian muore a soli 34 anni

Non sono stati giorni facili, quelli di inizio estate per gli ospedali calabresi con due pronto soccorso, rispettivamente quello dell'ospedale di Locri e quello di Tropea, nell'occhio del ciclone per due morti sospette. La prima risale a domenica 30 giugno. Vittima dell'episodio di presunta malasanità è Christian Guarnieri, 34enne che si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Locri per forti dolori addominali. Dopo avere atteso svariate ore in sala d'aspetto, il giovane sarebbe stato sottoposto a controlli da parte dei sanitari e poi dimesso. Una volta tornato a casa sarebbe però morto dopo poche ore.

I genitori del ragazzo hanno denunciato immediatamente l'accaduto ai carabinieri. La Procura ha sequestrato la salma in attesa dell'autopsia per risalire alle cause del decesso. La notizia della scomparsa di Christian, molto conosciuto nella cittadina ed ex magazziniere dell'A.C. Locri ha intanto scatenato una vera e propria ondata di commozione e indignazione.

Sulla vicenda è intervenuto anche l'assessore regionale al Lavoro e alla formazione, Giovanni Calabrese, che ha espresso il suo cordoglio alla famiglia alla quale ha fatto visita. "La città di Locri - afferma Calabrese - è provata da questa tragedia che vede una giovane vita spezzata; la comunità locrese perde un ragazzo buono, voluto bene da tutti, e che per cause, ancora da accertare, oggi piange. Seppur in un momento di massima attenzione in cui si sta investendo sulla sanità, con evidente potenziamento di risorse e servizi, strumentazione all'avanguardia e infrastrutture, quanto accaduto è davvero inspiegabile. Informato il presidente Roberto Occhiuto, la Regione Calabria ha aperto un'indagine interna per verificare tutte le procedure cliniche eseguite nei confronti del ragazzo dal suo arrivo in ospedale fino al drammatico decesso".

La crisi respiratoria nell'ospedale di Tropea e la morte del turista romano

Ma i problemi per la sanità calabresi non finiscono qui. La Procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, sulla morte di un 54enne romano, Fabio Cisotto. L'uomo è deceduto al pronto soccorso dell'ospedale di Tropea dove si era recato a causa di una crisi respiratoria che si è aggravata ulteriormente subito dopo il suo arrivo.

Il turista è morto in ospedale lo scorso 27 giugno: si trovava nella celebre cittadina costiera calabrese con la moglie e i figli per vacanza. Nel primo pomeriggio, per via di un forte e persistente mal di gola lamentato dal marito fin dal giorno prima, la donna si era rivolta ai sanitari del 118 che però, stando al suo racconto, l'avevano rassicurata. Poi il trasferimento al pronto soccorso. L'uomo era vigile ma aveva riferito all'operatore di sentirsi la gola chiusa, al punto da non riuscire quasi a respirare, aggiungendo di aver assunto in precedenza un paio di compresse di un noto farmaco antinfiammatorio, che però non avevano sortito effetto.

Dopo la presa in carico dai sanitari per gli esami, le condizioni del paziente sono precipitate con la gola completamente serrata per via di uno shock anafilattico che ne ha causato il decesso. Non si può escludere che l'evento fatale possa essere stato scatenato proprio dall'antifiammatorio, al quale probabilmente l'uomo era allergico senza saperlo. La moglie, da parte sua, sembra ipotizzare che possa esserci stata una sottovalutazione del problema da parte dei sanitari. Ora l'autopsia dovrà chiarire le cause della morte e le eventuali responsabilità.