Christian Pallaro e Chiara Celato, i fidanzatini morti nello schianto contro un furgone

Due giovani vite spezzate, due ragazzi che si amavano, portati via da un brutale incidente a soli 19 anni. Sono Christian Pallaro e Chiara Celato le vittime del drammatico schianto avvenuto nella tarda serata di lunedì 24 luglio a Varese, lungo la tangenziale Nordest. L'auto su cui viaggiavano i due 19enne, per cause ancora da accertare, è andata a scontrarsi contro un furgone: un impatto terribile che non ha lasciato scampo a Christian e Chiara. Sul luogo dell'incidente sono giunti subito i vigili del fuoco di Varese, che hanno estratto i due ragazzi dalle lamiere dell'auto, dilaniata dallo scontro con l'altro. Purtroppo, le ferite riportate dai due 19enne sono apparse subito molto gravi, con i soccorsi che non hanno potuto fare nulla per evitare il peggio: ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Chi erano Christian Pallaro e Chiara Celato

Chiara era originaria di Varese, mentre Christian, che si trovava alla guida dell'auto, era originario di Brenno, in provincia di Brescia. Oltre a essere fidanzati, i due giovani frequentavano anche la stessa scuola, il liceo scientifico Ferraris di Varese.

Entrambi condividevano la passione per lo sport: Pallaro aveva giocato nella squadra di calcio della città. L’APD Città Giardino, società di atletica frequentata da Chiara, ha voluto ricordarla con un post su Facebook: "La società APD Città Giardino è vicina e porge le proprie condoglianze alla famiglia dell'atleta di seconda divisione Chiara Celato, morta ieri sera con il suo ragazzo in un tragico incidente stradale. Chiara, sei sempre stata una ragazza solare, vivace e sorridente...con tanta voglia di fare…siamo profondamente addolorati e senza parole.Ti ricorderemo per sempre nei nostri cuori".

L'incidente è avvenuto intorno alle 23.30 di lunedì sera, la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma secondo una prima ricostruzione, il 19enne avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo dritto contro il furgone.

