Ubriaco alla guida, investe e uccide un ragazzo che lavora: la richiesta di condanna

Nove anni di carcere: è la condanna chiesta dal pubblico ministero Carlotta Bernardini per il camionista di 43 anni che, ubriaco alla guida, avrebbe provocato l'incidente stradale poi costato la vita al giovane Christian Poletto, 19 anni, in quel momento sul furgone del lavoro. Lo schianto è avvenuto il 15 maggio del 2023 sulla strada provinciale 11, a Ospitaletto, comune in provincia di Brescia. Christian morì sul colpo, in un groviglio di lamiere. Il 43enne risultò positivo all'alcol test, con un tasso alcolemico più di tre volte superiore al limite di legge (1,59 g/l quanto venne rilevato dalla polizia stradale).

Il giovane, a bordo di un furgone della Tanghetti Salotti, l'azienda per cui lavorava, sarebbe stato centrato dal camion che avrebbe invaso la corsia opposta di marcia. Il ragazzo stava rientrando verso la sede di Cazzago San Martino: dopo quel viaggio si sarebbe conclusa la sua giornata di lavoro. Poletto è stato soccorso e rianimato, purtroppo senza successo. Il camionista, rimasto ferito, è stato poi arrestato per omicidio stradale: ora il processo, con la richiesta da parte dell'imputato del rito abbreviato, con lo sconto di un terzo della pena, oltre che di un procedimento di giustizia riparativa.

In ricordo di Christian Poletto, morto a soli 19 anni e atleta appassionato di kickboxing, la FederKombat Lombardia annuncia il primo memorial Christian Poletto, in occasione della VI edizione della Gussago fightingnNight, già in calendario per il prossimo 22 giugno al centro sportivo Corcione di via Gramsci a Gussago. "In memoria di Christian, ragazzo d'oro, atleta di kickboxing che praticava alla Kickboxingcosmos di Roncadelle - scrive FederKombat -. Con questo evento vogliamo ricordare la sua determinazione e gentilezza, memorie indelebili in chi l'ha conosciuto".