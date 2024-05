Mostra la pistola a un'amica e parte colpo: morto vigile 22enne

Un agente di polizia locale di 22 anni è morto Pavia dopo essere rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola partito mentre mostrava l'arma di ordinanza a una sua amica. Secondo quanto ricostruito il dramma è accaduto nel pomeriggio di venerdì 18 maggio in una villetta di Gropello Cairoli, in Lomellina. Il vigile è stato subito soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Una volta arrivato in ospedale, già in gravissime condizioni, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nel disperato tentativo di salvargli la vita. Purtroppo gli sforzi dei medici sono stati vani. Il 22enne è morto in sala operatoria.

Secondo quanto ricostruito Christian Rovida, questo il nome del neoassunto agente di polizia locale di Mortara, è rimasto ucciso da un colpo di pistola mentre l'arma era maneggiata da un'amica. Rovida avrebbe mostrato la pistola alla ragazza mentre si trovano in casa del giovane: quando lei ha preso in mano l'arma sarebbe partito un colpo che ha colpito il giovane all'altezza del petto. L'ipotesi più probabile è che non ci fosse la sicura che previene gli spari accidentali e che il colpo di pistola sia partito proprio in questa maniera. Sul caso indagano i carabinieri del reparto operativo di Pavia e del comando di Vigevano (Pavia).

Per Christian Rovida, l'assunzione come agente della polizia locale, arrivata nell'ultimo anno, era la realizzazione di un sogno. Dalla sua vita condivisa sui social network emerge la sua passione per il suo ruolo, per le armi e per le forze d'ordine in generale. Prima del lavoro al servizio della comunità di Mortara, il ventiduenne era stato una guardia giurata per una polizia privata.