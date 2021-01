Christian Vernocchi: il giovane di 26 anni ucciso da una pala meccanica in discarica

Tragedia a Cervia. L'operaio stava lavorando nel piazzale della stazione di trasferimento dei rifiuti di Hera, quando per cause ancora in corso d'accertamento è stato colpito violentemente da un mezzo in movimentazione

Dramma nella serata di giovedì a Cervia. Intorno alle 20 un operaio di 26 anni ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro. Christian Vernocchi stava lavorando nel piazzale della stazione di trasferimento dei rifiuti di Hera, quando per cause ancora in corso d'accertamento è stato colpito violentemente da un mezzo in movimentazione. Non c'è stato nulla da fare.

L'incidente sul lavoro a Cervia: muore operaio di 26 anni

In pochi minuti sul posto - scrive RavennaToday - si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno stabilizzato il ragazzo sul posto e lo hanno trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni disperate. Il giovane purtroppo, Christian Vernocchi, è deceduto nel nosocomio cesenate. Il giovane era dipendente di una ditta esterna. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, che anche venerdì mattina hanno continuato le indagini.

Il cordoglio di Cervia per la morte di Christian Vernocchi

Grande dolore a Cervia per la morte di Vernocchi. "A nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Cervia esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Christian - commenta il sindaco di Cervia Massimo Medri - Ogni volta che avviene un simile evento siamo tutti sconfitti, perché in una società civile e avanzata non è ammissibile morire nell’adempimento del proprio dovere. E’ un giorno di dolore che ci deve fare riflettere su come evitare questi incidenti, eliminando le cause che portano agli infortuni e alle morti. La sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere la priorità civile e sociale ed è un dovere morale di ognuno di noi tenere sempre alta l’attenzione su questo tema. Confido che venga fatta luce il prima possibile sulla dinamica dei fatti e su quanto accaduto. La città di Cervia è vicina al dolore della famiglia".