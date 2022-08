Anatoli Chubais, grave in ospedale l'ex fedelissimo di Putin: malattia neurologica o avvelenamento?

L'economista russo Anatoly Chubais, 67 anni, considerato uomo molto vicino al presidente Vladimir Putin fino al marzo scorso, quando lasciò Mosca un mese dopo l'inizio della guerra in Ucraina, è ricoverato in gravi condizioni "in una clinica europea". A scriverlo è l'agenzia Tass citando come fonte la presentatrice tv Ksenia Sobchak, che ha detto di avere avuto la notizia dalla moglie di Chubais, Avdotya Smirnova. Chubais, padre delle privatizzazioni in Russia e già inviato presidenziale per il clima, sarebbe stato colpito dalla sindrome di Guillian-Barre, una malattia neurologica rara che danneggia i nervi periferici. O c'è dell'altro?

Chubais è ricoverato in terapia intensiva, secondo quanto ha precisato Ksenia Sobchak, famosissima conduttrice televisiva, attrice e politica, figlia dell'ex sindaco di San Pietroburgo Anatoly Sobchak, con il quale Putin mosse i primi passi della sua carriera politica dopo la caduta dell'Unione Sovietica. La conduttrice non ha precisato in quale Paese europeo l'economista sia stato ricoverato, ma secondo Repubblica Chubais era in vacanza nel nord della Sardegna, in un resort della Costa Smeralda, quando sono comparsi, improvvisi, i primi sintomi: "Non sento più le mani e i piedi" ha detto alla moglie: malattia neurologica, la sindrome di Guillain-Barré, come i sintomi possono fare supporre, oppure sono i primi segnali di un avvelenamento? In Sardegna è stata allertata la Polizia che ha inviato tecnici specializzati per effettuare analisi.

Il 67enne è molto conosciuto in Russia, avendo ricoperto incarichi di alto profilo sin dall'inizio degli anni '90, quando supervisionò gli sforzi di privatizzazione (selvaggia) sotto il presidente Boris Eltsin. Anche secondo il quotidiano britannico Daily Mail Chubais potrebbe essere stato avvelenato, ma conferme in tal senso al momento non ci sono. Kira Yarmysh, l'addetto stampa dell'attivista anti-corruzione Aleksei Navalny, ha scritto su Twitter che "questa è la reputazione del Cremlino: nessuno dubita davvero che Chubais sia stato avvelenato".

Non sarebbe la prima volta che oppositori di Putin sono avvelenati: l'ex presidente ucraino Yushchenko ne è rimasto sfigurato, l'ex spia Litvinenko è morta, sono morti Sergei Skripal e sua figlia Yulia, l'oppositore Navalny ha superato l'avvelenamento ed è in carcere.