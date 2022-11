Lo youtuber CiccioGamer89 denunciato per evasione fiscale

Guai col Fisco per CiccioGamer89, noto youtuber romano con oltre 3 milioni di followers. L'accusa per lui, all'anagrafe Mirko Alessandrini, è di evasione fiscale: negli ultimi cinque anni non avrebbe dichiarato oltre un milione di compensi, per un importo totale di oltre 560 mila euro di imposte mai versate. Gli accertamenti sono stati svolti dai finanzieri del Comando provinciale di Roma ed è scattata la denuncia.

Le fiamme gialle hanno svolto accertamenti sulla posizione fiscale di CiccioGamer e sulla società a lui riconducibile "appurando l'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, nonostante avesse percepito attraverso bonifici dall'estero, i compensi derivanti sia dalla semplice visualizzazione della striscia pubblicitaria veicolata sul canale YouTube, che dall'apertura della pagina pubblicizzata", Sono stati analizzati quindi i contratti di partnership stipulati con il colosso multimediale Google Ireland e con alcune agenzie di sponsorizzazione. Da qui le presunte irregolarità emerse.

CiccioGamer ha costruito il suo successo a partire dal 2012, pubblicando sul suo canale video di gameplay di videogiochi, arrivando a un pubblico di oltre 3 milioni di utenti che lo seguono. Ha anche una seguita pagina Instagram, dove racconta la sua vita quotidiana.

"Non sono un evasore, non sono un brutta persona sono sempre stato limpido con qualsiasi mia posizione sia amministrativa che fiscale - si difende CiccioGamer sui social - . Credo che come al solito sia un attacco contro la mia persona per guadagnare visibilità a mio discapito, come del resto è successo ad altri colleghi influencer in passato. Da parte mia farò tutte le mie ricerche e appena saprò qualcosa di più ve lo comunicherò".