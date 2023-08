Ciclista travolto e ucciso da un'auto sulla strada provinciale

Ennesimo incidente mortale che ha coinvolto un ciclista in Lombardia. Nella serata di ieri, mercoledì 30 agosto, lungo la strada che collega Gravellona a Vigevano, in Lomellina in provincia di Pavia, un uomo in bicicletta è stato travolto da un'auto e ha perso la vita. Secondo quanto riportato da La Provincia pavese, il ciclista stava pedalando lungo la strada quando è stato violentemente urtato da un veicolo che procedeva nella stessa direzione.

Dopo l'impatto, il ciclista è caduto colpendo la testa sul parabrezza dell'automobile e finendo poi nella risaia adiacente alla strada provinciale 192. Quando sono arrivati sul posto gli operatori del 118, non hanno potuto fare altro che accertare la morte dell'uomo. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

L'uomo deve essere ancora identificato: dai primi accertamenti sembra trattarsi di una persona di origini orientali.

