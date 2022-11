Va al cimitero ma nella cappella di famiglia trova la salma di un estraneo

Va al cimitero e quando accede alla cappella di famiglia ha una spiacevole sorpresa: trova la salma di un estraneo. È quanto accaduto a una donna di Burgio (Ag) che nel 2019 ha ereditato da un proprio parente una cappella gentilizia nel cimitero comunale. Si è presto accorta che all'interno era stata tumulata una salma non della famiglia e così si è rivolta al Comune per capire cosa era accaduto.

La donna non aveva dato il consenso alla sepoltura, qualcuno invece aveva dato il via libera senza che lei venisse informata. La richiesta di accesso agli atti fatta al Comune è caduta nel dimenticatoio.. L'amministrazione comunale non ha dato risposta e così la vicenda è finita al Tar di Palermo.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dai legali della donna Girolamo Rubino e Vincenzo Airò. Come si legge su AgrigentoNotizie il Tar ha stabilito che documentazione richiesta deve essere fornita entro 30 giorni. Il Comune di Burgio deve anche pagare le spese di lite.