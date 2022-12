Cinzia uccisa a bottigliate dal marito Giuseppe, la figlia ha provato a salvare la mamma

Una vita spesa tra lavoro e famiglia, spezzata a 60 anni brutalmente e senza un perché. Cinzia Luison, parrucchiera, è stata uccisa ieri nella sua casa di San Stino di Livenza (Venezia) dal marito Giuseppe Pitteri, che ha confessato. Una delle due figlie si è accorta di quanto stava accadendo e ha urlato, ha chiesto aiuto ai vicini ma è stato tutto inutile.

L'allarme scatta poco dopo le 13. Alla centrale dei carabinieri arriva una richiesta di intervento. A telefonare è Giuseppe Pitteri, 65 anni, per tutti Walter. Dice di avere ucciso la moglie. Quando i militari e i soccorritori del 118 arrivano, per Cinzia è tardi. Sul suo corpo le ferite inferte con un oggetto, forse una bottiglia come detto dal marito stesso. L'uomo viene arrestato per omicidio aggravato.

Esatta dinamica e movente sono ancora da chiarire. Cinzia Luison era titolare di un negozio di parrucchiera a Blessaglia di Pramaggiore, Pitteri è un ex dipendente dell'azienda di trasporti Actv e risulta incensurato. Hanno due figlie di 26 e 22 anni. "Una famiglia come tante, una vita regolare", dice chi li conosce. Non risultano denunce contro Pitteri e l'uomo non ha precedenti. Fino a ieri era solo un pensionato che amava fare lunghe passeggiate per tutta la città, tutti i giorni. Cinzia invece lavorava ancora e passava la maggior parte del tempo nel suo negozio. Cosa sia accaduto tra marito e moglie ieri mattina è tutto da ricostruire. Si ipotizza una lite per ragioni economiche ma si tratta solo di ipotesi.

"La comunità - ha detto il sindaco di San Stino, Matteo Cappelletto - è sotto choc per una tragedia assolutamente inspiegabile, in una famiglia di cui non avevamo mai avuto notizia ci potessero essere dei dissapori".