Venerdì è "sciopero globale": le città italiane che si fermano

E' partito il conto alla rovescia per lo "sciopero globale" dell 25 marzo proclamato da Fridays for future, l'associazione di giovani che si batte contro il cambiamento climatico. Da Milano a Catania, le diverse piazze italiane accoglieranno gli studenti e gli attivisti che chiedono una risposta concreta e reale al governo italiano per salvare il nostro Pianeta.

Le richieste degli attivisti

“Siamo stanchi di sentire le bugie scritte ad hoc dai pubblicitari delle multinazionali del fossile e dai governi che le sostengono. Questa volta scenderemo in piazza non solo per presentare le nostre richieste, ma per creare sistemi più ampi basati sull’amore, l’empatia e la cura delle nostre comunità che metteranno al primo posto la cura delle persone piuttosto che il denaro. Ci riuniremo il 25 marzo 2022 sotto l‘hashtag #PeopleNotProfit e continueremo a riunirci per la nostra visione condivisa di un pianeta migliore che sia equo verso tutti i suoi abitanti.” Spiega Martina Comparelli di Milano, una dei portavoce del movimento italiano.

Quindi ecco le richieste per "arrivare a quel cambiamento radicale di cui abbiamo bisogno per salvarci": "Fuori le multinazionali del fossile dai nostri istituti, sì alla didattica ecologista", "no alla scuola azienda, ai Pcto e a tutti i percorsi in azienda che ci fanno lavorare in aziende inquinanti e sfruttatrici", "sì a scuole e università a impatto zero, tramite comunità energetiche rinnovabili, edilizia e trasporti sostenibili e gratuiti", "no al caro gas, sì ad una vera conversione energetica al rinnovabile secondo la giustizia climatica", "no alle guerre, in Ucraina e in tutto il mondo, sì al disarmo e alla pace tra popoli secondo giustizia sociale, oltre confini e imperialismi".

Gli appuntamenti in tutta Italia

Sono circa 70 gli eventi organizzati in tutto il territorio nazionale. A Milano, l'appuntamento è alle 9.30 in largo Cairoli; a Bologna ritrovo previsto a Piazza Maggiore alle ore 9; a Roma invece, appuntamento alle 9.30 a Piazza della Repubblica. E ancora a Napoli con l'incontro a Piazza Garibaldi alle 9.30, mentre a Palermo, il corteo partirà da Piazza Politeama alle 9.30.

Tutte i dettagli sugli eventi nazionali sono disponibili qui.