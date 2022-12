Tigre aggredisce il domatore Ivan Orfei durante lo spettacolo del circo

Tragedia sfiorata a Surbo, in provincia di Lecce, durante uno spettacolo del circo "Amedeo Orfei". Il domatore Ivan Orfei, 31 anni, è stato azzannato e ferito da una tigre. L'aggressione proprio durante l'esibizione. Il numero coinvolgeva due tigri e a mordere Orfei è stato l'esemplare che in quel momento si è trovato alle sue spalle.

L'uomo è stato soccorso dallo staff del circo e dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso, con profonde ferite al collo e a una gamba. Non sarebbe però in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Lecce.

Allo spettacolo stavano assistendo famiglie e bambini. Si è scatenato il panico anche tra il pubblico. Come riporta LeccePrima, qualcuno avrebbe lanciato un tavolo in direzione della tigre per separarla dal malcapitato. Questo ha permesso all'uomo di fuggire.