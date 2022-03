In Ucraina è guerra, ma al circolo ufficiali va in scena lo spettacolo burlesque: è bufera

Mentre in Ucraina è guerra, al Circolo ufficiali delle Forze Armate si balla. Polemiche per quanto avvenuto sabato sera a Roma nella sede ospitata un tempo a Palazzo Barberini e ora in via XX Settembre, di fronte a Palazzo Esercito e a fianco dell'Ambasciata dell'India.

Il circolo che opera "sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica" e di cui è "presidente onorario il ministro della Difesa", prevedeva "musica e burlesque" a cura di Holly's Good, al secolo l'artista e performer Daisy Ciotti, molto noyta nell'ambiente e vincitrice di premi e riconoscimenti a livelllo internazionale.

Qualcuno, "scandalizzato" per l'inopportunità della serata, lo ha ripreso con il cellulare e il video ha fatto presto il giro dei contatti. Ci sono conseguenze: il direttore del Circolo, un colonnello dell'esercito, è stato allontanato e trasferito ad altra mansione.

Secondo fonti della Difesa "non era stata data comunicazione preventiva del fatto che si trattasse di uno spettacolo di burlesque" e che, visto l'imbarazzo suscitato dal video dell'artista che balla seminuda davanti allo stemma del circolo ufficiali delle forze armate, il direttore della struttura "è stato rimosso e già sostituito. E questo prima ancora che il video fosse diffuso sul web" dal sito Sassate.it.

Cos'è il Circolo ufficiali delle Forze Armate

Il Circolo ufficiali delle Forze Armate ha quasi 90 anni di vita; nato nel 1934, ha tra i suoi scopi principali, oltre allo “sviluppo e consolidamento dello spirito di corpo tra tutti gli Ufficiali appartenenti alle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza”, la “promozione delle attività culturali, ricreative a favore degli iscritti e dei loro familiari” e le “funzioni di rappresentanza del vertice”.

L'evento di burlesque è stato rimosso dal calendario e tutte le altre iniziative sono state sospese. La stessa Holly's Good sui social annunciava "una serie di eventi per il Circolo ufficiali Forze armate d'Italia". Tutto annullato.

Cos'è il burlesque

Il burlesque è un genere di spettacolo satirico che nacque in Inghilterra nel XVIII secolo, caratterizzato da critico umorismo volto a ridicolizzare i vari generi teatrali allora in voga. Diffusosi successivamente negli Stati Uniti d'America, attraversando molteplici trasformazioni, si è nel tempo caratterizzato con caricature, canzoni e danze di ballerine sempre più svestite, fino agli spogliarelli.