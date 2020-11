"I quattro costringevano e comunque inducevano X, abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica dovuta all'alcol, a subire e compiere atti sessuali…". E poi: "Entravano e uscivano dalla stanza ridendo tra loro e ostruendo il passaggio a Y, quando, divincolatasi, la ragazza tentava di allontanarsi, consentendo in tal modo a Corsiglia di raggiungerla nuovamente, di afferrarla e spingerla nel box doccia del bagno, dove la costringeva a subire un ulteriore rapporto". Questa è la ricostruzione della procura di Tempio Pausania, rivelata oggi da La Stampa, riguardo l'accusa di stupro di gruppo nei confronti di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria nell'appartamento del padre Beppe in Costa Smeralda.

"Forzata a bere vodka tirandola per i capelli e violentata in gruppo"

Con un altro dettaglio raccontato dai verbalI: "La forzavano a bere della vodka, afferrandola per i capelli e tirandole indietro la testa e la costringevano e comunque la inducevano a compiere e subire ripetuti atti sessuali". La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta la notte del 17 luglio 2019 nella proprietà composta da due appartamenti contigui - 80 metri quadrati l’uno - in un golf club di Cala di Volpe, in Costa Smeralda, Sardegna.

L'ipotesi di reato è violenza di gruppo aggravata dall’uso di sostanze alcoliche. L’alcol sarebbe quindi stato usato per stordire le vittime. Gli avvocati degli indagati per ora hanno deciso di non parlare anche se la linea delle difese è sempre la stessa: si è trattato di sesso consenziente sia con la prima ragazza checon la seconda. Intanto i quattro si sono cancellati da tutti i social network.