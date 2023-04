Come sta Ciro Immobile dopo l'incidente

Ciro Immobile ha riportato un "trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta della XI costola destra". Lo spiega lo staff medico della Lazio dopo l'incidente stradale che ha coinvolto oggi il calciatore. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma. Con lui anche la figlia maggiore mentre la più piccola, che era anch'essa a bordo del Suv, è stata trasportata al Bambino Gesù.

Domenica mattina 16 aprile il calciatore della nazionale italiana di calcio e capitano della Lazio si trovava a Roma in auto con le due figlie quando è stato travolto da un tram che ha impattato con l'auto distruggendola. Secondo quanto si è appreso Immobile con la sua auto stava attraversando Ponte Matteotti, tra i quartieri Prati e Flaminio, non lontano dallo stadio Olimpico. La sua Jeep si è scontrata con il tram numero 19 poco dopo le 8 di mattina: nell’impatto si sono aperti gli airbag e l’auto si è accartocciata nella parte anteriore.

Sul posto sono arrivati i mezzi della polizia municipale e del 118. L'autista del tram Atac che è stato condotto per accertamenti all'ospedale Umberto I mentre altri 8 passeggeri con escoriazioni sono stati trasferiti in codice verde in vari ospedali della Capitale.