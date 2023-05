Evade per raggiungere l'ex moglie e darle fuoco: pena ridotta per Ciro Russo

Pena ridotta in Cassazione per Ciro Russo, il 46enne di Ercolano (Napoli) che il 13 marzo del 2019 ha tentato di uccidere l'ex moglie Maria Antonietta Rositani.

Secondo quanto emerso nel processo, Russo è evaso dai domiciliari (per maltrattamenti, ndr) per raggiungere l'ex moglie a Reggio Calabria. Una volta trovata le ha gettato sul corpo del liquido infiammabile e le ha dato fuoco. La donna è stata soccorsa ed è stata a lungo ricoverata in ospedale per le gravi ustioni riportate. Per lei è stato anche disposto il trasferimento d'urgenza al Policlinico di Bari con un aereo dell'Aeronautica Militare. La donna si è salvata ed è stata dimessa dopo venti mesi di ricovero e diversi interventi chirurgici.

La Corte di Cassazione, confermando la condanna di Russo, ha disposto la riduzione della pena da 18 anni e otto mesi a 17 anni e otto mesi annullando il reato di maltrattamenti perché "assorbito" da quello di tentato omicidio.