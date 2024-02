La scia di sangue a Cisterna di Latina: 9 femminicidi, 4 nel quartiere di San Valentino

Si allunga la scia di sangue delle donne uccise per mano di un uomo. Il duplice omicidio del 13 febbraio, per mano del finanziere 27enne Christian Sodano, si somma alla lista di femminicidi già avvenuti a Cisterna di Latina, a nord della provincia pontina. Una lista drammaticamente lunga, 9 donne uccise in dieci anni. Omicidi che in più casi, troppi, si sono consumati per mano di uomini in divisa e, per tragica ironia, nel quartiere di San Valentino.

Nella giornata del 13 febbraio Christian Sodano, finanziere di 27 anni, ha ucciso con la pistola d'ordinanza due donne, Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, rispettivamente di 46 e 19 anni, madre e sorella della ex fidanzata Desyree Amato, che è riuscita a salvarsi chiudendosi in bagno.

Il precedente del 2018 per mano di un carabiniere. Dal 2013 sono nove le donne uccise nella cittadina

Nel 2018, sempre a Cisterna di Latina, Luigi Capasso, un appuntato dei carabinieri, sparò alla moglie dalla quale si stava separando, ferendola gravemente, e uccise le sue due figlie, Martina e Alessia, per poi suicidarsi. "Domani è San Valentino, festeggeremo l’amore. Quale amore? Quello che uccide? Quello che usa le pistole? Quale amore? È appena iniziato l’anno e ho timore di aprire i social, di vedere i tg. Ferite che si riaprono, da sentire venir meno la vita. Proprio come questa sera", scrive Antonietta Gargiulo, madre delle bambine uccide dal proprio padre, parlando di "emergenza sociale".

"Oggi a Cisterna di Latina ancora morte, ancora terrore. Sempre la stessa rabbia, lo stesso dolore. Nessuno è immune, nessuno al sicuro. Non è amore. Non è vita. Non è un’emergenza sociale lontana da noi. Ma il dolore di stasera troppo, troppo vicino. Non ci sono parole. Sono solo vicina stasera a tutti voi. Col cuore a Cisterna. Stretti in un abbraccio senza tempo e senza spazio. Uniti da un amore che non ha confini, che grida giustizia e grida il cambiamento. Troppa omertà, ancora tanto da fare. Io continuo la mia battaglia - conclude - A Renèe, a Nicoletta, a tutte le donne e le giovani vite spezzate".

Nel 2019, sempre nel quartiere di San Valentino, Fabio Trabacchin uccise la moglie Elisa Ciotti dalla quale si stava separando, fracassandole la testa con un oggetto contundente. L'allarme venne lanciato dalla figlia di appena dieci anni. E, ancora, Desirée Mariottini, la 16enne originaria dello stesso quartiere uccisa a Roma, dopo aver ingerito un mix di droghe ed essere stata abusata sessualmente.

Nel 2014 Tiziana Zaccari fu uccisa da colpi d'arma da fuoco partiti dalla pistola del compagno, un agente di polizia penitenziaria che si suicidò. L'anno prima Francesca Di Grazia e Martina Incocciati, madre e figlia di 56 e 19 anni furono ritrovate senza vita in un bagno di sangue nell'appartamento in affitto in cui vivevano a Cisterna di Larina, uccise a coltellate dall'ex marito, un cittadino indiano.

Ogni dramma ha il suo precedente, in una scia di sangue senza fine che segnala un'emergenza sociale, culturale, imponendo domande alle quali è difficile trovare risposta.