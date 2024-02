Uccide madre e sorella della ex fidanzata (che sfugge alla mattanza) con la pistola d'ordinanza: arrestato

Duplice omicidio a Cisterna di Latina, al confine fra le province di Roma e Latina. Un uomo ha ucciso a colpi d'arma da fuoco due donne, madre e figlia, Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente di 46 e 19 anni, all'interno della loro casa. Il presunto assassino, un finanziere di 27 anni, Christian Sodano, è stato poi fermato a Latina, nel quartiere Q4. Non è chiaro se si sia costituito lui stesso. Sul luogo dell'omicidio sono intervenute le forze dell'ordine e il 118.

Il duplice femminicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 13 febbraio nel quartiere popolare di San Valentino. L'uomo avrebbe usato la pistola di ordinanza per uccidere la madre della ex e la sorella della ex. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno sentito gli spari e hanno allertato le forze dell'ordine.

Alla furia omicida dell'uomo è sfuggita la sua ex ragazza, che era presente in casa e si sarebbe salvata rifugiandosi in un bagno. Pare che i due si fossero lasciati da qualche tempo e lui non accettasse la fine della relazione. Ma le indagini sono solo all'inizio. La Procura di Latina ha aperto un'inchiesta per duplice omicidio.

Nel 2018 a Cisterna di Latina Luigi Capasso, un appuntato dei carabinieri, sparò alla moglie da cui si stava separando, ferendola gravemente, e uccise le sue due figlie prima di suicidarsi.