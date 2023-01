Jacopo, colpito dal batterio mangia-cervello appena nato: "Viviamo nella disperazione"

Un dramma infinito. Un bambino di nome Jacopo, poco dopo la nascita, è stato contagiato da un batterio molto aggressivo, il Citrobacter, che "mangia il cervello". Può uccidere o lasciar in condizioni di non autosufficienza per sempre.

Al genere Citrobacter appartengono batteri che si possono trovare ovunque nell'ambiente, incluse le acque, e negli alimenti. Sono, inoltre, un normale componente della flora batterica intestinale. Possono causare infezioni in persone deboli (patogeni opportunisti) quali neonati (in particolare quelli prematuri), anziani e individui immunocompromessi. In questi soggetti possono causare infezioni del tratto urinario, delle vie respiratorie, delle ferite, delle ossa (osteomielite), del peritoneo, dell'endocardio, meningite e sepsi. La maggior parte di queste infezioni sono acquisite in ospedale ma ci si può infettare anche al di fuori dell'ospedale. . I Citrobacter appartengono alla famiglia delle Enterobacteriaceae, la stessa di batteri come salmonella, klebsiella ed escherichia. Come i suoi parenti, è un batterio ancora poco conosciuto, ed è stato isolato per la prima volta nel 1932.

Oggi Jacopo ha 4 anni: non è in grado di parlare, di stare seduto, è cieco, deve essere imboccato quando mangia perché fa fatica a deglutire. Nella sua breve vita è stato già sottoposto a due interventi al cervello per l'idrocefalia. La madre ha raccontato al quotidiano L'Arena la tragedia che ha colpito il piccolo e tutta la sua famiglia.

"Il giorno peggiore da quando è nato? Quando il primario della pediatria di Borgo Trento ci ha detto “ha il Citrobacter, è un batterio che mangia il cervello, può succedere che muoia oggi, domani, tra un mese o che sopravviva, ma in che condizioni non possiamo saperlo. Andiamo avanti giorno per giorno". Non posso dimenticare una sola parola e nemmeno la freddezza di quel medico. Non lo perdono per questo e per tutto quello che non ha fatto mentre ci diceva che nostro figlio era destinato a morire o a restare al mondo imprigionato in una disabilità grave. Bastava un po’ di umanità, di empatia, un sorriso, una mano sulla spalla, un abbraccio, due occhi lucidi e forse non ci saremmo sentiti abbandonati nella disperazione che, da allora, ci ha tolto tutto: ci ha comunicato la 'nostra' condanna e non l’abbiamo mai più visto". E aggiunge: "Ci disse anche 'è il primo neonato del reparto ad avere questa infezione, non sappiamo dove e quando l’abbia presa, faremo verifiche'".

Il bimbo era nato settimino il 13 giugno del 2019 a San Bonifacio e trasportato, dopo due settimane, all’ospedale della Donna e del Bambino "per controllare le crisi respiratorie". Dopo un mese in terapia intensiva neonatale venne rimandato a casa. Qualcosa però non andava, ma del Citrobacter non si parlava. "Dopo una settimana torniamo dentro per un controllo programmato", continua la mamma, "riferiamo che secondo noi il bambino ha la 'testolina molla', ricordo esattamente di avere usato proprio questa parola: il dottore che lo visita la tocca ed entra con le dita nel cranio. Gli fanno una ecografia urgente e viene immediatamente ricoverato perché riscontrano diverse emorragie cerebrali. E lì ci rimane per due mesi, lì è iniziato il suo e nostro calvario, lì ci fanno la diagnosi nefasta e lì per noi è finito tutto".

Non è stato chiarito in che modo Jacopo, nato nel 2019 all'ospedale San Bonifacio e poi trasferito a Borgo Trento, sia stato contagiato. "All’inizio non capivamo cosa significasse fino in fondo avere contratto questo batterio, speravamo che potessero esserci dei miglioramenti, anche con gli interventi, ma via via abbiamo dovuto arrenderci", continua la madre. L'ipovedenza è peggiorata in cecità nel corso di poco tempo. I genitori cercano di interpretare i versi e i lamenti del piccolo, e si aggrappano ai suoi sorrisi. Valentina per stare vicina al figlio ha rinunciato al lavoro. Jacopo ha una sorella più grande, 10 anni: "Non è facile neanche per lei accettare che suo fratello non stia bene. Soffre molto e io non perdonerò mai chi, se verranno accertate le responsabilità dei medici indagati, ha avuto delle colpe. Perché il dolore di Jacopo e di tutti noi è grande, non ha scadenza, batte in testa e nel cuore ogni secondo, comporta sacrifici, rinunce, fatica, a volte la paura prende il sopravvento e ti toglie il respiro perchè le parole di quel medico sono sempre lì a ricordarti che 'può morire anche oggi'. Io non lo so quale sarà il nostro futuro", ma la tragedia dei bimbi rimasti disabili e dei quattro che non ci sono più, non può rimanere una "fatalità", dice la donna. Aspettano che la giustizia faccia il suo corso.