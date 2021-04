La modella morta dopo una caduta dalla finestra di un b&b

Clara Hyun Lee, statunitense, aveva 30 anni. La tragedia è avvenuta in una struttura ricettiva in via Merulana a Roma

Clara Hyun Lee, modella statunitense di 30 anni, è morta dopo una caduta dalla finestra del sesto piano del b&b dove alloggiava in via Merulana a Roma. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica. La ragazza era arrivata nella capitale 24 ore prima con un volo dalla Francia. La notizia è stata confermata a RomaToday da fonti investigative.

Clara Hyun Lee: la modella morta a Roma dopo una caduta dalla finestra di un b&b

Sono stati alcuni residenti a segnalare la presenza di un corpo senza vita nel cortile interno di una palazzina al civico 209 di via Merulana. Richiesto l'intervento dei soccorritori, per Clara Hyun Lee non c'è però stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo essere precipitata da diversi metri d'altezza. Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Trevi di polizia, insieme agli investigatori della polizia scientifica.

La modella era regolarmente registrata nella struttura ricettiva e la stanza del bed&breakfast dove alloggiava è stata trovata in ordine, con la porta chiusa dall'interno e senza nessun segno di effrazione. Nella camera dove era alloggiata Clara Hyun Lee non sono stati trovati né biglietti, né messaggi d'addio. Caduta dalla finestra, la giovane statunitense ha impattato contro un condizionatore che si trovava al quarto piano dell'immobile per poi precipitare nel cortile interno davanti all'alloggio del portiere che ha poi chiamato il 112.

È stata disposta l'autopsia. Al momento chi indaga non esclude nessuna ipotesi investigativa, dalla caduta accidentale al possibile gesto volontario. Resta da capire se la notte in cui è avvenuta la tragedia la 30enne fosse in compagnia di qualcuno.