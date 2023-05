Clarissa sbalzata fuori dal finestrino e morta a 5 anni: cosa resta da capire sull'incidente

L'obiettivo è fare piena luce sulla dinamica dell'incidente di Vigevano (Pavia): le indagini proseguono. Anche la donna di 46 anni conducente dell'altra auto coinvolta nello schianto costato la vita alla piccola Clarissa S., 5 anni, è indagata per omicidio stradale. Proprio come per la 36enne madre della piccola è semplicemente un atto dovuto, a partire dal quale si potranno completare tutti gli accertamenti del caso.

La tragedia è avvenuta tra via Quarto e via Mentana all'ora di pranzo di lunedì. Clarissa era a bordo della Honda Jazz guidata dalla madre che, per cause ancora in via di definizione, in uscita da via Quarto, zona centrale alle spalle di viale dei Mille, si è scontrata in pieno con una Lancia Ypsilon che stava percorrendo via Mentana. Uno schianto molto violento: Clarissa è stata sbalzata fuori dall'abitacolo attraverso il finestrino aperto (faceva un gran caldo, quasi 30 gradi): è finita contro un palo della segnaletica stradale e ha riportato le lesioni che le sono costate la vita. Non è chiaro se indossasse o meno in modo corretto la cintura di sicurezza.

Disposta la perizia necroscopica sulla salma della piccola che tra pochi mesi avrebbe compiuto sei anni. La data del funerale non è stata fissata. Sarà forse anche disposta una perizia sul seggiolino e sull'auto. Verranno anche tracciati gli smartphone delle guidatrici delle vetture, per verificare che i telefoni non fossero utilizzati al momento dell'incidente. Luigi Parolo, sindaco di Cassolnovo, il centro della Lomellina nella quale vive la famiglia della povera bambina, originaria di Cerano (Novara), ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. La morte di Clarissa ha scosso profondamente le comunità di Cassolnovo e Vigevano.