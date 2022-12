Claudio Campiti: l'odio per gli altri condomini, i 170 proiettili e seimila euro nello zaino

La procura di Roma contesta il triplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi nei confronti di Claudio Campiti, il 57enne che ieri ha ucciso tre donne in un bar di Fidene, periferia nord est della capitale, durante una riunione condominiale. Altre quattro persone sono state ferite e portate in ospedale. Una, ferita alla testa, è in condizioni gravi. Nel decreto di fermo, il pm Giovanni Musarò contesta inoltre il triplice tentato omicidio in riferimento ai feriti e il porto abuso di armi. Oltre che il pericolo di fuga: al momento della sparatoria, l'indagato aveva con sé il passaporto e in uno zaino vestiti e seimila euro in contanti. Ed è stato trovato in possesso complessivamente di 170 proiettili e anche di un secondo caricatore. In base a quanto si apprende, ha sparato sette-otto colpi, altri sette erano nel caricatore dell'arma e altri 155 gli sono stati trovati addosso.

Come le altre persone che erano riunite nel bar, Campiti è il proprietario di una casa all'interno di un complesso turistico-residenziale sul lago di Turano, tra i comuni di Ascrea e Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Il complesso è amministrato dal consorzio Valle Verde, che già da tempo aveva rapporti difficili con il 57enne. L'uomo ha un blog che usava per scrivere dure invettive contro il consorzio, e aveva più volte minacciato il consiglio di amministrazione e altri condomini (minacce per cui era stato denunciato). Anche per questo gli era stato negato il porto d'armi.

L'arma, una Glock calibro 9, l'ha portata via da un poligono di tiro poco prima di usarla per la strage. Alle 9.30 di domenica mattina, l'uomo ha fatto irruzione nel gazebo di un bar di via Monte Giberto, a Fidene, con l'arma in pugno, ha bloccato le porte dove si stava svolgendo la riunione e si è diretto verso il tavolo dove sedevano i membri del direttivo del consorzio Valle Verde, ha puntato e ha fatto fuoco, uccidendo Sabrina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano (presidentessa, commercialista e segretaria del consorzio).

Uno dei partecipanti alla riunione è riuscito a bloccarlo. Approfittando di un attimo in cui la pistola si è inceppata, si è buttato su di lui afferrandogli il braccio, tanto da restare ferito al volto di striscio da un proiettile. Poi lo ha buttato a terra e lo ha tenuto fermo, subito raggiunto da altri partecipanti alla riunione.