Claudio Campiti ha ucciso 4 donne alla riunione di condominio: perché sono coinvolti anche due ministeri

Ci sono anche due ministeri coinvolti nelle indagini a carico di Claudio Campiti, l'uomo che lo scorso undici dicembre ha aperto il fuoco durante una riunione del consorzio Valleverde in un gazebo a Fidene (Roma), uccidendo quattro donne: Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. Il gup Roberto Saulino ha stabilito che il ministero dell'Interno, quello della Difesa e il Poligono di Tiro sono responsabili civili nel procedimento Esclusa invece tra i responsabili civili l'Unione Italiana Tiro a Segno. Vediamo cosa è successo e perché ci sono ministeri tirati in ballo.

La strage alla riunione di condominio

L'11 dicembre del 2022 Campiti ha fatto irruzione nel bar dove si teneva la riunione del consorzio Valleverde, che gestisce una serie di villette nella zona del lago di Turano (Rieti), e ha esploso diversi colpi di pistola. Tre donne - Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano ed Elisabetta Silenzi - sono morte sul colpo. Fabiana De Angelis è morta in ospedale il giorno dopo la sparatoria.

A bloccare l'uomo, che già in passato aveva creato problemi su temi inerenti la gestione del consorzio condominiale, sono state le altre persone presenti nel gazebo in quel momento. Complice il fatto che l'arma si è inceppata, un uomo si è lanciato su di lui, bloccandolo a terra e disarmandolo. Un gesto provvidenziale perché è probabile che Campiti avrebbe continuato a sparare ancora.

Dalle indagini è emerso che l'uomo aveva dei rancori contro il consorzio e la sua era una vendetta. Campiti poche ore prima era stato al poligono di tiro di Tor di Quinto a Roma ed era riuscito ad andare via portando con sé l'arma poi usata per l'assalto. Per l'accusa era tutto pianificato, tanto che l'uomo aveva con sé anche un secondo caricatore e 170 proiettili e un coltello da sub lungo 28 centimetri.

Vengono contestate a Campiti le accuse di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, di tentato omicidio di altre cinque persone sedute al tavolo del consiglio di amministrazione del consorzio e di lesioni personali derivate dal trauma psicologico subito dai sopravvissuti.

Nessun segno di pentimento è emerso dalle parole di Campiti, ex assicuratore che per due anni ha percepito il reddito di cittadinanza. Si è limitato ad ammettere che il "movente" della strage: il rancore che da anni covava verso il consorzio. "Ero esasperato - ha detto - per le condotte 'mafiose' tenute da anni in suo danno dagli organi deliberanti del Consorzio".

Campiti è stato rinviato a giudizio e il processo è stato fissato al 5 febbraio davanti alla prima Corte d'Assise. Oltre che per Campiti la procura ha chiesto il processo anche per il presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma e un dipendente addetto al locale dell'armeria del poligono di tiro di Tor di Quinto. Entrambi - accusati di reati omissivi - hanno però scelto di rinunciare all'udienza preliminare andando direttamente a giudizio con la prima data del processo fissata nel 2024.

Strage di Fidene, perché sono coinvolti due ministeri

La chiamata in causa dei ministeri e del Poligono è stata richiesta dalle parti civili, familiari e amici delle vittime, sottolineando che la sottrazione dell'arma dal poligono di Tor di Quinto non era il primo caso avvenuto. Quindi addetti e vertici del poligono e i ministeri della Difesa e degli Interni si sarebbero dovuti attivare. Adesso la decisione del gup: ministero dell'Interno, ministero della Difesa e il Poligono di Roma restano citati come responsabili civili

