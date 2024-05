Claudio Manara, il sindaco trovato morto in municipio

Claudio Manara, sindaco di Corte Palasio (Lodi), è stato trovato morto mercoledì sera, nella sede municipale del Comune che amministrava. Si ipotizza un gesto estremo. Il politico, 67 anni, pensionato e originario della provincia di Cremona, era in carica da maggio 2019: era solito trattenersi fino a tardi nel suo ufficio. Mercoledì sera però, non vedendolo più rincasare, i familiari hanno lanciato l'allarme, scoprendo che l'auto del marito era ancora parcheggiata davanti agli uffici comunali. Poi i carabinieri e i soccorritori hanno trovato il corpo in un ufficio della sede comunale.

Solo il giorno prima il sindaco aveva tenuto un'assemblea per illustrare il bilancio del mandato in scadenza e annunciare le linee del nuovo programma; la serata aveva però visto toni molto accesi. Manara era ricandidato con la lista "Aria Nuova" alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Proprio il giorno prima si era svolta la presentazione della lista e del programma elettorale nell'aula consiliare del municipio. Una serata che "purtroppo non si è conclusa elegantemente", scriveva poche ore prima della morte il sindaco in un post pubblicato su Facebook. Il clima della campagna elettorale era stato caratterizzato da scontri e polemiche sulla questione dei conti del comune.

Manara lascia la moglie, 44 anni, e figli. La donna, colta da un malore dopo aver appreso la notizia, è stata soccorsa dagli operatori del 118 presenti sul posto. Le indagini sono affidate ai carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Lodi. Sotto shock la comunità di Corte Palasio, che conta circa 1.500 abitanti. Due anni fa l'ex sindaco Pierangelo Repanati, 57 anni, fu anch'egli trovato morto nella propria abitazione.