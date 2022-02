Claudio Mandia, morto a 18 anni a New York: "Trattato in modo inimmaginabile"

Claudio Mandia, il giovane salernitano trovato morto in un college americano, per la famiglia è stato "sottoposto a inimmaginabili trattamenti da parte dell'amministrazione" dell'istituto che stava frequentando a New York. Non è dato sapere a oggi a che cosa facciano riferimento i familiari.

Claudio Mandia, morto a 18 anni a New York

I genitori, Elisabetta Benesatto e Mauro Mandia, affidano le loro parole all'avvocato George Bochetto: "La famiglia di Claudio è sconvolta e distrutta per la morte insensata del loro amato figlio. Claudio era un giovane allegro, intelligente, che studiava in America alla EF Academy nella contea di West Chester, New York. È stato sottoposto a un trattamento inimmaginabile dall’amministrazione. È in corso un’indagine completa e verranno intraprese tutte le azioni appropriate. La famiglia chiede rispettosamente privacy mentre piange la morte del figlio"

I parenti, che si dicono "scioccati e distrutti" da quella che definiscono "una morte insensata" spiegano dunque che è "in corso una indagine completa" e annunciano che intendono prendere "azioni appropriate". Domenica sono stati sentiti dagli inquirenti i compagni di scuola. Claudio è deceduto tra giovedì e venerdì notte, avrebbe compiuto 18 anni nella giornata di sabato.

"Stroncato da un malore"

La madre e il padre avevano raggiunto gli Usa proprio per festeggiare tutti insieme il compleanno di Claudio. Il giovane è stato stroncato da un malore. "Claudio non era malato, era sanissimo. I medici dovranno appurare cosa è accaduto" ha detto lo zio Pietro Benesatto. Gli inquirenti statunitensi, infatti, non hanno sciolto le riserve e attendono prima di conoscere l'esito dell'autopsia per appurare i motivi del decesso. Si esclude qualsiasi aggressione.

Gli inquirenti hanno ascoltato i coetanei che alloggiano nel college frequentato dal giovane per ricostruire l'episodio e le ultime ore di vita dello studente trascorse ad una festa. Nell'istituto che Claudio aveva scelto da anni per formarsi (sognava di diventare manager) e imparare la lingua è stato organizzato un incontro per ricordare il 17enne.

Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia e saranno chiarite con esattezza le cause del decesso e solo dopo la salma tornerà a Battipaglia per celebrare i funerali. Per il rimpatrio ci vorrà qualche giorno, non avverrà prima della chiusura delle indagini.

"Stiamo vivendo qualcosa di allucinante, non ci sono parole - ha detto da oltreoceano la madre del ragazzo contattata da Repubblica - Siamo alle prese con una tragedia enorme in un Paese straniero, è qualcosa di umanamente incomprensibile, non siamo nella condizione in questo momento di dare informazioni che non abbiamo. Vi prego di comprendere il nostro dolore". Sotto shock la comunità di Battipaglia, dove la coppia di imprenditori è molto conosciuta. L’azienda di famiglia si occupa dell’export di prodotti surgelati in tutti i continenti. Benesatto è anche una stimata docente di Comunicazione e Formazione.