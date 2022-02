Isolamento, punizioni, accuse: cosa si sa sulla tragedia di Claudio Mandia

Dovevano essere giorni di festa, con la famiglia riunita per i 18 anni del figlio che era volato fino in America per studiare, diventare grande e realizzare i suoi sogni. E invece quel viaggio è diventato l'incubo peggiore per i parenti di Claudio Mandia, il ragazzo originario di Battipaglia (Salerno) trovato morto alla vigilia del suo diciottesimo compleanno negli Stati Uniti dove studiava. Adesso i genitori accusano la Ef Academy, il college di Claudio, di adottare "misure primitive" di punizione che avrebbero spinto il ragazzo a togliersi la vita. C'è il dolore, la rabbia, dei parenti e degli amici da un lato, ci sono le indagini e i dubbi dall'altro.

I diciotto anni mai festeggiati

Questi i fatti. La famiglia di Claudio ha un'attività imprenditoriale: esporta pizze surgelate in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti e in Canada. Claudio vuole diventare manager così lascia l'Italia e si trasferisce alla Ef Academy, college a 40 chilometri da Manhattan che ospita ragazzi provenienti da 75 Paesi diversi. "Una scuola superiore internazionale privata, aperta agli studenti di tutto il mondo, a cui offre un futuro di opportunità.rta agli studenti di tutto il mondo, a cui offre un futuro di opportunità", si legge sul sito web. Claudio frequenta i corsi e nelle vacanze torna in Italia. L'ultimo viaggio a Natale, quando riabbraccia la famiglia e gli amici di sempre.

In vista del diciottesimo compleanno di Claudio, la famiglia decide di raggiungerlo in America e festeggiare tutti insieme. Papà Mauro, mamma Elisabetta, le tre sorelline non possono invece riabbracciarlo. Mai più. Claudio viene trovato morto nella notte di venerdì. Partono le indagini. Emerge l'ipotesi del suicidio: Claudio si sarebbe tolto la vita. Era reduce da tre giorni di isolamento come punizione per un compito copiato. Da qui la reazione della famiglia, che mette sotto accusa l'amministrazione della Ef Academy. "Claudio - si legge in un comunicato diffuso dall'avvocato dei Mandia - è stato sottoposto a inimmaginabili trattamenti da parte dell'amministrazione. La tragica notizia della sua morte è ancora più dolorosa per le circostanze in cui Claudio ha trascorso i suoi ultimi giorni su questa terra. Claudio era una persona e uno studente meraviglioso e non vedeva l'ora che la sua famiglia arrivasse a New York dall'Italia per festeggiare il suo diciottesimo compleanno. Mentre l'indagine sul trattamento di Claudio non è ancora conclusa, è già chiaro che Claudio è stato sottoposto per giorni all'isolamento dai funzionari della Ef Academy come 'punizione' per il lavoro in classe. Che qualsiasi istituto sottoponga uno dei suoi studenti a misure così primitive è inimmaginabile per la famiglia Mandia e ha causato direttamente a Claudio il togliersi la vita mentre era solo e incustodito in isolamento per più di tre giorni".

La "detention" e le indagini

La famiglia annuncia che andrà avanti nelle indagini e tutto lascia presagire un'azione legale contro la scuola. Nei prossimi giorni intanto il corpo di Claudio sarà riportato a casa, nella sua Battipaglia, per i funerali.

Sulla morte del ragazzo indaga formalmente la polizia americana. Tante le ipotesi che sono state vagliate: dal gioco estremo finito male alla violenza di gruppo. La nota della famiglia invece ha portato tutta l'attenzione sulla scuola. Si dovrà accertare se possono essere ipotizzati reati nel trattamento a cui Claudio è stato sottoposto. Il punto è: i metodi educativi adottati sono legittimi? Si configura una colpa della scuola? Che ruolo ha avuro la "detention”: l'isolamento di tre giorni imposto al giovane?