Claudio Mandia, l'accusa della famiglia: "Si è tolto la vita dopo 3 giorni in isolamento punitivo"

Si sarebbe tolto la vita a causa delle "misure primitive" alle quali sarebbe stato sottoposto "da parte della Ef Academy", in particolare "l'isolamento per più di tre giorni". Questo avrebbe spinto al suicidio Claudio Mandia, il ragazzo originario di Battipaglia (Salerno) trovato morto alla vigilia del suo diciottesimo compleanno negli Stati Uniti dove studiava. A sostenerlo sono i familiari del giovane attraverso una nota diffusa dallo studio legale statunitense che li assiste.

Nella nota diffusa dall'ufficio legale, la famiglia Mandia esprime la propria gratitudine "per l'affetto e il sostegno di tutti gli amici e compagni di studio" del loro "amato figlio Claudio. La tragica notizia della sua morte - prosegue la nota - è ancora più dolorosa per le circostanze in cui Claudio ha trascorso i suoi ultimi giorni su questa terra. Claudio era una persona e uno studente meraviglioso e non vedeva l'ora che la sua famiglia arrivasse a New York dall'Italia per festeggiare il suo diciottesimo compleanno. Mentre l'indagine sul trattamento di Claudio non è ancora conclusa, è già chiaro che Claudio è stato sottoposto per giorni all'isolamento dai funzionari della Ef Academy come 'punizione' per il lavoro in classe. Che qualsiasi istituto sottoponga uno dei suoi studenti a misure così primitive è inimmaginabile per la famiglia Mandia e ha causato direttamente a Claudio il togliersi la vita mentre era solo e incustodito in isolamento per più di tre giorni".

La famiglia "ha in programma di agire - si legge ancora - ma preferirebbe non commentare ulteriormente in questo momento". La famiglia di Claudio Mandia chiede infine "il rispetto per la loro privacy" mentre è impegnata a organizzare il rientro della salma in Italia per i funerali.