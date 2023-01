Claudio Mandia morto suicida in una scuola di New York: "Vogliamo giustizia"

"Alla nostra querela per i maltrattamenti, la segregazione, l'isolamento, le privazioni e la morte di nostro figlio Claudio, la scuola e i suoi responsabili rispondono chiedendo alla suprema corte di New York di spostare la causa in Svizzera: senza mai entrare nel merito delle accuse sollevate, EF cerca di sottrarsi alla giustizia americana, riducendo a banale vertenza commerciale la morte di un minore affidato alle sue cure e alla sua responsabilità". Lo afferma la famiglia di Claudio Mandia, lo studente trovato suicida lo scorso febbraio nella stanza dove era stato messo in isolamento dalla EF Academy, la scuola che frequentava a Thornwood (New York). "Noi ci opporremo, per avere giustizia nel paese dove nostro figlio è morto, dove operano e risiedono le persone coinvolte e informate dei fatti, e dove la stessa scuola continua ad ospitare tanti giovani da tutto il mondo. Perché non accada mai più, a nessuno studente, in nessuna scuola", aggiunge la famiglia.

A portare al suicidio il ragazzo di Battipaglia (Salerno) sarebbero stati quattro giorni di isolamento che gli erano stati dati come punizione per aver copiato in un compito di matematica per il conseguimento del diploma IB, l'International caccalaureate. I due genitori, Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto, avevano avviato un'azione legale civile presso la Suprema corte della contea di Westchester accusando il personale della scuola di comportamento inumano e gravissime negligenze che avrebbero indotto il figlio al suicidio. I familiari hanno da sempre sostenuto che le punizioni imposte al figlio avrebbero "direttamente causato la volontà di Claudio di togliersi la vita mentre era solo e incustodito in isolamento per più di tre giorni". Un trattamento, secondo i legali della famiglia, "inimmaginabile".

Nel novembre scorso, la procura della contea di Westchester ha deciso che non ci sarà alcun procedimento penale contro il liceo americano EF Academy di Thornwood, dove lo scorso 17 febbraio si suicidò il 17enne italiano. La procura ha stabilito che non ci sono gli estremi per procedere penalmente. Quello di cui si parla ora è il processo civile.