Claudio e Marco Marrandino, i fratelli uccisi a colpi di pistola: le due ipotesi sul movente

Uccisi a colpi di pistola dopo una lite. È un operaio di 53 anni l'uomo fermato per l'omicidio avvenuto sabato pomeriggio a Orta di Otella in provincia di Caserta. Le due vittime, entrambe originarie di Cesa, piccolo Comune del Casertano, sono Marco Marrandino, di 39 anni, avvocato ed ex presidente del consiglio comunale del paese, e il fratello Claudio, imprenditore nel campo dell'edilizia. I due sono stati assassinati mentre si trovavano a bordo della propria auto.

Il ritrovamento dei cadaveri

Il corpo di Claudio Marrandino è stato trovato all'interno di una Bmw bianca, mentre quello di Marco è stato trovato a circa cinque metri di distanza dall'auto. È probabile che stesse tentando di fuggire, ma è stato raggiunto e freddato. Entrambi i fratelli sono stati uccisi con colpi alla testa, un chiaro segno che l'assassino voleva assicurarsi che non sopravvivessero. L'azione, descritta come fredda e calcolata, sembra essere stata pianificata nei minimi dettagli. A trovare i corpi è stata una pattuglia dei carabinieri che si trovava in zona. I militari avrebbero anche visto l'assassino fuggire e sono riusciti ad intercettarlo e a fermarlo poco dopo.

Le due ipotesi sul movente

Nonostante le modalità con cui è avvenuto l'omicidio, la pista della camorra ha perso subito consistenza. Le vittime non avevano precedenti e non sembrano avere nessun legame con i clan. Lo stesso operaio sospettato del delitto sarebbe inoltre incensurato. Il fatto che il duplice omicidio sia avvenuto a poche dall'arresto di Emanuele Libero Schiavone, figlio del capoclan pentito Francesco, sembra dunque essere solo una coincidenza. Sono due le ipotesi che si fanno in ambito investigativo. La pista principale seguita al momento è quella di una ritorsione legata a una vendita all'asta giudiziaria. Una disputa nata dunque per motivi economici.

Ma allo stato attuale delle indagini non si può escludere del tutto neanche una lite per motivi di viabilità. Secondo indiscrezioni di stampa - non confermate dagli investigatori - i tre sarebbero stati visti litigare in mezzo alla strada. La notizia del duplice omicidio ha scosso profondamente le comunità di Cesa e di Succivo, altro Comune della zona dove i due erano conosciuti. I due fratelli vengono descritti come persone perbene. "Non avete ucciso solo loro ma tutta la nostra comunità" scrive un amico dei due sulla pagina Facebook 'Sei di Cesa se..' – Marco e Claudio ragazzi stimati, amati e amici di tutti. Giustizia per loro". Ad indagare sulla vicenda sono proprio i carabinieri di Marcianise.