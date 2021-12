Spara alla ex moglie e tenta il suicidio: muore dopo giorni di agonia

Uccide la ex moglie con diversi colpi di pistola e poi si ferisce a morte. Questo il tragico epilogo di quella che una volta era stata una storia d'amore tra Claudio Mereu, imprenditore di Sestu di 73 anni, e Loredana Ionita. E' accaduto il 23 dicembre scorso in Romania, a Vanju Mare, piccolo paesino di 6500 abitanti nella contea di Mehedinti.

La donna è stata brutalmente uccisa in strada a pochi passi dall'agenzia funebre in cui lavorava. La polizia accorsa sul posto ha trovato, oltre al corpo di Loredana, anche l'ex marito agonizzante riverso a terra. Dopo il folle gesto, infatti, l'imprenditore sardo, ha tentato di togliersi la vita. Trasportato d'urgenza in ospedale il 73enne, emigrato da tempo in Romania, è morto dopo alcuni giorni di agonia.

Era un imprenditore molto conosciuto a Sestu (provincia di Cagliari) per aver gestito negli anni ottanta-novanta un'oasi per la pesca lungo la provinciale per San Sperate. Dopo aver trascorso 4 anni di vita insieme, la coppia aveva deciso di separarsi nel 2020.