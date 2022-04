Finisce con la moto contro la rotatoria: 31enne morto sul colpo

Tragedia di Pasqua nella zona tra Miggiano e Taurisano, in provincia di Lecce: un ragazzo di 31 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 6.30 di oggi, domenica 17 aprile. La vittima, Claudio Pastore di Ruffano, stava per raggiungere il suo paese in sella a una moto presa a noleggio. Per cause ancora in fase di accertamento si sarebbe schiantato dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote, senza coinvolgere altri veicoli di passaggio. Era solo al momento del sinistro.

La sua corsa è terminata sulla rotatoria: questa la ricostruzione dedotta dalle forze dell’ordine, in una prima fase di rilievi. Purtroppo non vi sarebbero testimoni presenti al momento dell’accaduto. Inutili i soccorsi prestati all’uomo da parte degli operatori del 118: per lui non vi era più nulla da fare.

Le lesioni riportate al momento dell’impatto sono state tanto gravi da rivelarsi fatali. Sembrerebbe inoltre che il 30enne non indossasse il casco: una eventualità che sarà confermata successivamente. Sul luogo, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e gli agenti del commissariato di polizia.

La salma del 30enne, intanto, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce per poter eseguire ulteriori accertamenti. Nel corso delle prossime ore, infatti, sarà effettuata l'autopsia sul corpo del 31enne che ora lascia una famiglia piegata dal dolore nel giorno che sarebbe dovuto essere di festa.