La Maddalena, la clinica in cui hanno arrestato Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza. Il Ros, il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, lo ha catturato a Palermo, nella clinica privata "La Maddalena". Secondo le dichiarazioni del comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto, Messina Denaro si trovava ricoverato nella clinica per "sottoporsi ad alcune terapie", e all'arrivo dei carabinieri non ha opposto resistenza. Ma come faceva a trovarsi lì? Dov'è esattamente la clinica, qual è la sua storia e chi sono i proprietari: entriamo più a fondo nella clinica che verrà ricordata nella storia come il luogo cui è terminata la latitanza di Matteo Messina Denaro.

Cosa faceva Matteo Messina Denaro alla clinica "La Maddalena"

Secondo le prime informazioni Matteo Messina Denaro si trovava in cura nella clinica Maddalena di Palermo da più di un anno. Secondo alcune fonti di agenzia, ambienti della clinica hanno rivelato che il boss soffriva di un tumore al colon e aveva metastasi epatiche per cui si sottoponeva a cicli periodici di chemioterapia.

Pare che Matteo Messina Denaro si trovasse nella struttura sanitaria per fare un tampone antiCovid, prima di essere ricoverato in day hospital. Per accedere alla struttura non ha usato la sua vera identità, preferendo presentarsi come Andrea Bonafede. Al momento dell'arresto con lui c'era un accompagnatore, anche lui arrestato.

La clinica "La Maddalena" di Palermo

La clinica "La Maddalena" si trova a Palermo in via San Lorenzo, nel quadrante Nord-Est della città. La clinica è uno dei centri di riferimento per i malati oncologici in Sicilia. La Maddalena dispone infatti di un dipartimento Oncologico di III livello medico chirurgico, il più elevato nella classificazione degli ospedali oncologici siciliani pubblici e privati e di un dipartimento antalgico ematoncologico con unità specializzate nel trapianto di midollo osseo.

Nella struttura ci sono anche un dipartimento di radioterapia oncologica e di microchirurgia oculare, oltre a un'unità funzionale di lungodegenza. La clinica è anche un punto di riferimento importante per i malati che devono sottoporsi a Tac, Pet e tomografia a emissioni di positroni. Al suo interno operano vari laboratori di analisi cliniche e di anatomia patologica.

Il direttore sanitario della struttura è il dottor Luca Bianciardi, mentre il presidente del Consiglio di amministrazione è Guido Filosto, Cavaliere del lavoro dal 29 maggio 2009 per nomina dell'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

L'Amministratore delegato de La Maddalena Spa è invece Leone Filosto. Secondo le ultime informazioni, l'azienda conta oltre 360 dipendenti e nel 2021 ha dichiarato un fatturato di 47,8 milioni di euro.