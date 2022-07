Mette tre chili di cocaina ad asciugare in forno: arrestato

Un uomo di 53 anni di Turbigo (Milano) è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra le mura della sua abitazione sono stati trovati e sequestrati 8 chili di cocaina e più di 30mila euro in contanti; è stato trasferito nella casa circondariale di Busto Arsizio (Varese) dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Gli investigatori sono arrivati a lui nell'ambito di alcuni servizi legati al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Nei giorni scorsi è scattato il blitz: lo hanno notato mentre rincasava a bordo di una moto e lo hanno seguito. Prima è scattato il controllo stradale, poi gli accertamenti a casa sua dove sono stati trovati e sequestrati 8 panetti di coca per un totale di circa 8,1 chili (di cui tre messi ad asciugare nel forno a 40°).

I poliziotti hanno anche trovato e sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi, bilancini di precisione, 31mila euro in contanti e 6mila franchi svizzeri, oltre a un computer e tre agende con "appunti e conteggi ritenuti funzionali al traffico di droga", si legge in una nota diramata da via Fatebenefratelli.

In un secondo appartamento abitato da alcuni familiari del 53enne (e in cui l'uomo avrebbe soggiornato) è stata trovata e sequestrata una agenda del tutto simile alle precedenti ma "con diverse pagine manoscritte con appunti e conteggi", precisano gli investigatori.