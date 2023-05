L'uomo con otto chili di cocaina nascosti nelle ruote della sedia a rotelle

Era atterrato all'aeroporto lombardo di Milano Malpensa su un volo proveniente da La Romana (Santo Domingo) in sedia a rotelle e con un evidente tutore alla gamba destra. Un turista come tanti, all'apparenza.

L'uomo, un cittadino statunitense, è stato avvicinato dal cane antidroga Cosmo e i militari della Guardia di Finanza in servizio allo scalo l'hanno controllato, nutrendo forti sospetti anche circa le motivazioni poco convincenti addotte per il viaggio in Italia e considerata la tratta a rischio narcotraffico. Nelle ruote della sedia hanno trovato 43 involucri di cocaina purissima per un peso di oltre otto chilogrammi.

Portato in ospedale per verificare le sue condizioni di salute, è stato poi arrestato su ordine della Procura di Busto Arsizio. Il suo arresto è già stato convalidato. Allo spaccio in dettaglio la droga avrebbe fruttato un milione di euro. I militari ricordano che non è la prima volta che in questo modo narcotrafficanti provano a introdurre droga dall'aeroporto.

Uno spagnolo, che si era rivelato falso invalido, aveva nascosto nella carrozzina 13 chilogrammi di cocaina nell'agosto del 2022: anch'egli era finito in manette.