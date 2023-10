Il mistero del coccodrillo a spasso per le campagne

Ancora nessuna traccia del grosso rettile simile a un coccodrillo che nei giorni scorsi è stato avvistato nelle campagne di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. L'allarme lanciato venerdì scorso dal sindaco del paesino siciliano, Dino Zimbardo, ha fatto scattare le ricerche in tutta la zona, tra la preoccupazione dei residenti. L'animale non è ancora stato trovato, ma il primo cittadino ha definito "attendibile" la fonte della segnalazione, con il coccodrillo che potrebbe essere fuggito da qualcuno che lo deteneva illegalmente.

Tutto è iniziato venerdì 13 ottobre, con la "comunicazione importante" pubblicata sul profilo Facebook del sindaco: "Sono stato ufficialmente informato dall’Asp di Casteltermini della presenza di un animale simile a un coccodrillo in contrada Mancuso. È stata mia premura convocare una riunione con le autorità competenti per stabilire una cabina di regia e monitorare costantemente la situazione. In attesa che l'animale venga catturato e affidato al personale preposto, raccomando a tutti i cittadini di stare molto attenti, di utilizzare la massima cautela ed evitare di recarsi nella zona dove il rettile è stato avvistato".

La notizia ha scatenato la preoccupazione dei cittadini ma dopo un fine settimana di ricerche, il presunto coccodrillo sembra svanito nel nulla. Il giorno successivo alla comunicazione, il sindaco Dino Zimbardo è tornato sull'argomento, confermando la veridicità dell'allerta e l'attendibilità della segnalazione: "Una persona ha segnalato all’Asp la presenza di un animale simile ad un coccodrillo. Poi l’Azienda sanitaria ha immediatamente provveduto a comunicarmelo. Chi ha fatto la segnalazione è una persona abbastanza attendibile, è peraltro un cacciatore".

In attesa che venga rintracciato il grosso rettile, la domanda che i cittadini della zona si pongono è: da dove arriva? Alcuni utenti hanno ipotizzato la presenza di un circo in zona, ma secondo Zimbardo potrebbe arrivare da un'abitazione della zona: "I carabinieri mi dicono che è stata avvisata la prefettura. L’animale potrebbe essere scappato da qualche famiglia che lo deteneva in maniera illegale. Spero che arrivi un seconda segnalazione per cercare di capirne qualcosa in più". L'allerta rimane, con le autorità che stanno monitorando costantemente la situazione: la caccia al coccodrillo di San Giovanni Gemini continua.

