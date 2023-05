Caos in autostrada: maxi coda di 19 chilometri

Coda di 19 chilometri sull'autostrada A1 tra il Bivio A1/Diramazione Roma sud e Anagni. Come spiega autostrade per l'Italia si tratterebbe di materiali dispersi in carreggiata che avrebbero causato un blocco momentaneo della circolazione e i conseguenti disagi.

Secondo quanto appreso da Romatoday all'altezza del chilometro 596 un mezzo pesante, a seguito dello scoppio di uno pneumatico, ha riportato danni al serbatoio a metano con perdita di gas. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco il traffico è ora bloccato in entrambe le direzioni.

Autostrade per l'Italia consiglia per gli automobilisti diretti a Napoli l'ingresso in autostrada da Anagni. Uscita consigliata provenendo da Firenze: San Cesareo verso la A1 Diramazione Roma sud - GRA.