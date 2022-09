Annamaria Franzoni torna nella villetta di Cogne

Ha sempre negato di aver commesso l’infanticidio, Annamaria Franzoni. Secondo quanto riporta il settimanale Giallo, che pubblica le foto, la donna – libera dopo aver scontato la pena a 16 anni di carcere – è tornata a Cogne, nella casa dove il 30 gennaio 2022 uccise il secondogenito Samuele Lorenzi. Il piccolo, che aveva 3 anni, fu colpito a morte con un oggetto contundente pesante e aguzzo (mai trovato) mentre riposava nel lettone dei genitori. A lanciare l'allarme al 118 fu proprio Annamaria. Ritrovato con il corpo e il pigiamino completamente intrisi di sangue, fu soccorso e trasportato in elicottero al Margherita di Savoia, ad Aosta, dove morì poco dopo dopo l'arrivo. L'autopsia evidenziò ben 17 ferite sulla testa di Samuele.

Le foto pubblicate in esclusiva mostrano che Franzoni, oggi cinquantunenne, è tornata nella villetta per trascorrere qualche giorno di vacanza a Ferragosto. La villetta sembra in ordine. Nelle foto pubblicate dal periodico ci sono fiori alle finestre e un giardino curato. L'anno scorso Franzoni aveva denuciato presso il tribunale di Aosta turismo macabro alla villa. La villetta era stata teatro di atti vandalici e oggetti e suppelletili varie erano stati trafugati.

Nel 2004 Annamaria Franzoni è stata condannata in primo grado con rito abbreviato a 30 anni di reclusione. Nel 2007, la Corte d’Assise d’appello di Torino conferma la colpevolezza ma la pena viene ridotta a 16 anni. Il 21 maggio 2008 la Corte suprema di Cassazione conferma la sentenza d’appello e Annamaria Franzoni viene portata in carcere. Dopo sei anni di reclusione, viene scarcerata grazie a una perizia psichiatrica che esclude il rischio di recidività e sconta altri cinque anni ai domiciliari. Undici anni, tra carcere e domiciliari.

Da quattro anni esatti è una donna libera. Gestisce un agriturismo a Monteacuto Vallese, sull’Appennino. Vive con il marito Stefano Lorenzi, con cui, un anno dopo l'omicidio di Samuele, ha avuto un altro figlio. Il "caso Cogne" divise a lungo l'opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti. Dopo essere tornata in libertà, già nel novembre 2018 Franzoni (oggi cinquantenne) era stata notata nello chalet da alcuni vicini, e anche lo scorso inverno era tornata nella villetta che per mesi catalizzò l'attenzione di programmi tv di ogni tipo.